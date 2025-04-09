Будто застряло в Средневековье: город в Испании поражает аутентичной культурой

Большинство путешественников, думающих, что знают Испанию, представляют себе Барселону с ее архитектурными шедеврами Гауди, элегантные бульвары Мадрида или солнечные пляжи Малаги. Но Испания гораздо более многогранна и неожиданна. Ее менее известные регионы скрывают настоящие культурные сокровища, которые только ждут открытия.

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Одна из самых ярких недооцененных локаций – Куэнка, город, поражающий средневековой атмосферой, уникальной архитектурой и спокойным туризмом. Детали рассказало издание Travel off Path.

Средневековый город на скалах

Куэнка – древний город в глубинке центральной Испании. Основанное маврами, мусульманскими поселенцами из Северной Африки, оно сохранило свой аутентичный дух спустя столетие. Несмотря на смену эпох и империй, Куэнка оставалась почти неизменной и застыла во времени.

Город расположен на известняковом хребте между двумя реками Хукар и Уекар. Именно здесь расположены знаменитые casas colgadas, или висячие дома – старинные деревянные постройки, буквально нависающие над обрывом. Их резные балконы кажутся вызовом гравитации. Такой архитектуры больше нигде в Испании не найти, и именно поэтому Куэнка внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историческая атмосфера

Старый город Куэнки – это лабиринт узких улочек, мощенных камнем, ведущих к домам в пастельных тонах, укрытых у стен. Кажется, что вы оказались в XV веке. Современная жизнь, конечно, присутствует – тапас-бары, кафе, даже сервис ремонта смартфонов – но историческая структура города осталась почти неизменной.

Среди архитектурных доминант – Кафедральный собор Куэнки, настоящий готический шедевр, возвышающийся над городом. Стоит посетить Музей испанского абстрактного искусства, расположенный в одном из висячих домов, вход бесплатный.

Куэнка – доступная альтернатива дорогим туристическим городам

Одно из преимуществ Куэнки – цены. Это одно из самых доступных мест для путешествия по Испании.

Порция тапаса и бокал сангрии в баре обойдется в 8–10 долларов. Полноценный ужин из трех блюд – около 30 долларов. Ночь в отеле в центре города – от 50–55 долларов. Бюджетный вариант: хостел или приватная комната – от 35–40 долларов.

По сравнению с Барселоной, Мадридом или Пальма-де-Майоркой это настоящая находка для путешественника с ограниченным бюджетом.

Вполне справедливый вопрос: почему такая красота остается в стороне от массового туризма? Ответ – география.

У Куэнки нет собственного аэропорта, поэтому добраться сюда можно только из больших городов – Мадрида, Барселоны или Севилье. Это значит, что сюда не приезжают туристические автобусы, и толпы, характерные для других популярных мест, здесь отсутствуют. И именно благодаря этой "недоступности" Куэнка сохранила свое тихое, аутентичное обаяние.

Несмотря на рекордный рост туризма в Испании – более 100 миллионов гостей в 2024 году – Куэнку посетили всего 450 000 человек. Это всего 0,4% всех туристов. Другими словами – она до сих пор остается скрытым кладом.

Как добраться до Куэнки

Самый удобный вариант – поезд из Мадрида. Высокоскоростной поезд AVE доставит вас до Куэнки всего за 55 минут. Из Барселоны – чуть длиннее, но маршрут живописен. Город идеально подходит как для однодневного путешествия, так и для полноценного уик-энда.

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