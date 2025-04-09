Будто застряло в Средневековье: город в Испании поражает аутентичной культурой
Большинство путешественников, думающих, что знают Испанию, представляют себе Барселону с ее архитектурными шедеврами Гауди, элегантные бульвары Мадрида или солнечные пляжи Малаги. Но Испания гораздо более многогранна и неожиданна. Ее менее известные регионы скрывают настоящие культурные сокровища, которые только ждут открытия.
Одна из самых ярких недооцененных локаций – Куэнка, город, поражающий средневековой атмосферой, уникальной архитектурой и спокойным туризмом. Детали рассказало издание Travel off Path.
Средневековый город на скалах
Куэнка – древний город в глубинке центральной Испании. Основанное маврами, мусульманскими поселенцами из Северной Африки, оно сохранило свой аутентичный дух спустя столетие. Несмотря на смену эпох и империй, Куэнка оставалась почти неизменной и застыла во времени.
Город расположен на известняковом хребте между двумя реками Хукар и Уекар. Именно здесь расположены знаменитые casas colgadas, или висячие дома – старинные деревянные постройки, буквально нависающие над обрывом. Их резные балконы кажутся вызовом гравитации. Такой архитектуры больше нигде в Испании не найти, и именно поэтому Куэнка внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Историческая атмосфера
Старый город Куэнки – это лабиринт узких улочек, мощенных камнем, ведущих к домам в пастельных тонах, укрытых у стен. Кажется, что вы оказались в XV веке. Современная жизнь, конечно, присутствует – тапас-бары, кафе, даже сервис ремонта смартфонов – но историческая структура города осталась почти неизменной.
Среди архитектурных доминант – Кафедральный собор Куэнки, настоящий готический шедевр, возвышающийся над городом. Стоит посетить Музей испанского абстрактного искусства, расположенный в одном из висячих домов, вход бесплатный.
Куэнка – доступная альтернатива дорогим туристическим городам
Одно из преимуществ Куэнки – цены. Это одно из самых доступных мест для путешествия по Испании.
Порция тапаса и бокал сангрии в баре обойдется в 8–10 долларов. Полноценный ужин из трех блюд – около 30 долларов. Ночь в отеле в центре города – от 50–55 долларов. Бюджетный вариант: хостел или приватная комната – от 35–40 долларов.
По сравнению с Барселоной, Мадридом или Пальма-де-Майоркой это настоящая находка для путешественника с ограниченным бюджетом.
Вполне справедливый вопрос: почему такая красота остается в стороне от массового туризма? Ответ – география.
У Куэнки нет собственного аэропорта, поэтому добраться сюда можно только из больших городов – Мадрида, Барселоны или Севилье. Это значит, что сюда не приезжают туристические автобусы, и толпы, характерные для других популярных мест, здесь отсутствуют. И именно благодаря этой "недоступности" Куэнка сохранила свое тихое, аутентичное обаяние.
Несмотря на рекордный рост туризма в Испании – более 100 миллионов гостей в 2024 году – Куэнку посетили всего 450 000 человек. Это всего 0,4% всех туристов. Другими словами – она до сих пор остается скрытым кладом.
Как добраться до Куэнки
Самый удобный вариант – поезд из Мадрида. Высокоскоростной поезд AVE доставит вас до Куэнки всего за 55 минут. Из Барселоны – чуть длиннее, но маршрут живописен. Город идеально подходит как для однодневного путешествия, так и для полноценного уик-энда.
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