Будут блестеть: как и чем отчистить жир и грязь на крышках от сковородок и кастрюль

Самыми первыми при приготовлении блюд загрязняются крышки от сковородок и кастрюль. И при этом жир на них и грязь очень сложно отмыть.

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Редакция FoodOboz делится самыми действенными домашними средствами, благодаря которым вы очень быстро отчистите жир на крышках.

Сода

Распределите соду по всей крышке, оставьте на 5-10 минут, и после хорошо потрите щеткой или губкой круговыми движениями. После крышку промойте несколько раз водой.

Сок лимон и сода

Смешайте соду с соком лимона, этой пастой намажьте крышки и оставьте на 15-20 минут. После хорошо помойте.

Перекись водня

Нанести перекись на крышку, особенно под ободок, оставить на 15-20 для воздействия, после чего тщательно почистите и помойте.

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