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Будут блестеть: как и чем отчистить жир и грязь на крышках от сковородок и кастрюль

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Чистые кастрюли

Самыми первыми при приготовлении блюд загрязняются крышки от сковородок и кастрюль. И при этом жир на них и грязь очень сложно отмыть. 

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Чем отмыть грязь и налет на крышках посуды

Редакция FoodOboz делится самыми действенными домашними средствами, благодаря которым вы очень быстро отчистите жир на крышках. 

Сода 

Распределите соду по всей крышке, оставьте на 5-10 минут, и после хорошо потрите щеткой или губкой круговыми движениями. После крышку промойте несколько раз водой.

Как отмыть содой крышки от кастрюли

Сок лимон и сода 

Смешайте соду с соком лимона, этой пастой намажьте крышки и оставьте на 15-20 минут. После хорошо помойте.

Сода и сок лимона

Перекись водня

Нанести перекись на крышку, особенно под ободок, оставить на 15-20 для воздействия, после чего тщательно почистите и помойте. 

Чистые крышки на кастрюлях

Также на OBOZ.UA сообщалось, как и чем очистить кастрюли из нержавейки в домашних условиях без химии. 