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Как и чем очистить кастрюли из нержавейки в домашних условиях без химии: топ-3 домашних средств

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Как и чем очистить кастрюли из нержавейки в домашних условиях без химии: топ-3 домашних средств

Очень часто еда пригорает к кастрюлям с нержавеющей стали. И, стоит отметить, что ее при удалении налета, грязи из нее, посуду можно очень быстро повредить как мочалками, так и агрессивными моющими средствами. 

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Чем отмыть кастрюли без моющего

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть без химии кастрюли из нержавеющей стали. 

Чем отмыть грязь и налет на кастрюлях

Сода и вода

Для этого 3-4 столовые ложки соды насыпьте в пригоревшую емкость, залейте 1 литром воды и прокипятите в течение 15 минут. Затем остудите и вымойте с жидкостью для мытья.

Как отмыть лимонной кислотой кастрюли

Уксус

Смешайте уксус с водой, доведите до кипения, после посуду несколько раз помойте и высушите. 

Как уксусом отмыть нагар в кастрюле

Соль, хозяйственное мыло или лимонную кислоту

Смешайте соль, тертое мыло и кислоту, залейте кипятком и перелейте в кастрюлю, оставьте на 30 минут и после помойте.

Как быстро отмыть содой кастрюли от грязи

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем отчистить шампура и сетку для гриля домашними средствами. 