Как и чем очистить кастрюли из нержавейки в домашних условиях без химии: топ-3 домашних средств
Очень часто еда пригорает к кастрюлям с нержавеющей стали. И, стоит отметить, что ее при удалении налета, грязи из нее, посуду можно очень быстро повредить как мочалками, так и агрессивными моющими средствами.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть без химии кастрюли из нержавеющей стали.
Сода и вода
Для этого 3-4 столовые ложки соды насыпьте в пригоревшую емкость, залейте 1 литром воды и прокипятите в течение 15 минут. Затем остудите и вымойте с жидкостью для мытья.
Уксус
Смешайте уксус с водой, доведите до кипения, после посуду несколько раз помойте и высушите.
Соль, хозяйственное мыло или лимонную кислоту
Смешайте соль, тертое мыло и кислоту, залейте кипятком и перелейте в кастрюлю, оставьте на 30 минут и после помойте.
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