Как и чем очистить кастрюли из нержавейки в домашних условиях без химии: топ-3 домашних средств

Очень часто еда пригорает к кастрюлям с нержавеющей стали. И, стоит отметить, что ее при удалении налета, грязи из нее, посуду можно очень быстро повредить как мочалками, так и агрессивными моющими средствами.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть без химии кастрюли из нержавеющей стали.

Сода и вода

Для этого 3-4 столовые ложки соды насыпьте в пригоревшую емкость, залейте 1 литром воды и прокипятите в течение 15 минут. Затем остудите и вымойте с жидкостью для мытья.

Уксус

Смешайте уксус с водой, доведите до кипения, после посуду несколько раз помойте и высушите.

Соль, хозяйственное мыло или лимонную кислоту

Смешайте соль, тертое мыло и кислоту, залейте кипятком и перелейте в кастрюлю, оставьте на 30 минут и после помойте.

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем отчистить шампура и сетку для гриля домашними средствами.