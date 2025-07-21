Будут иметь ужасный вкус: где категорически нельзя класть помидоры

Хранение продуктов может стать особенно сложным летом, когда, кажется, все портится за считанные часы, особенно свежие продукты, такие как фрукты и овощи.

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Хотя есть соблазн держать все подальше от тепла и в холодильнике, особенно если вы не хотите тратить еду или деньги, помидоры никогда не следует хранить там. Так, эксперты по вопросам потребления предупредили, что хранение помидоров в холодильнике меняет "температуру и вкус" этих овощей и фактически делает их невкусными, пишет Express.

Многие покупатели просто считают, что поскольку помидоры часто хранятся в прохладных отделениях супермаркетов, их следует хранить в холодильнике и дома.

Но это делается просто для того, чтобы продлить срок их хранения, и как только вы вернетесь домой из продуктового магазина, вам следует найти прохладное и тенистое место на кухне для этих овощей.

Все сводится к простой науке о том, как развивается вкус у помидоров, и издание New Scientist сообщило, что в 2016 году команда исследователей из Университета Флориды изучила более 25 000 генов в двух сортах помидоров на влияние на них охлаждения.

Первоначально помидоры были найдены в Южной Америке, они привыкли к тропическому климату, и исследование показало, что их охлаждение снижает активность сотен генов, включая те, что отвечают за их сладкий вкус и аромат.

После того, как вы принесли корзину свежих помидоров, лучше держать их вне холодильника, пока они не созреют. После созревания вы можете положить их в холодильник, если не планируете есть сразу, поскольку это даст вам больше времени, прежде чем они начнут портиться.

Если вы вырастили собственные помидоры или наткнулись на действительно сладкие в супермаркете и хотите сохранить их для угощения в холодные месяцы, вы также можете их заморозить.

Просто удалите плодоножки и поместите их в контейнер или пакет, а когда дело дойдет до размораживания, добавьте в миску с теплой водой. Лучше всего использовать замороженные помидоры для соусов или супов, а не есть их, поскольку текстура будет совсем не такой же.

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