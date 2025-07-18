Как спасти помидоры от фитофторы: действенный способ
Фитофтороз – одно из самых опасных грибковых заболеваний. Его коварство заключается в молниеносном распространении: еще вчера растение казалось здоровым, а сегодня – листья вянут, плоды покрываются бурыми пятнами, а стебель темнеет. Если не принять меры вовремя, можно потерять весь урожай буквально за несколько дней.
По данным Королевского садоводческого общества RHS, фитофтороз чаще всего поражает помидоры летом – с июня по август, особенно во влажную и теплую погоду. Но есть хорошая новость: существует простой, но действенный способ профилактики, который может спасти растения.
Мульчирование
Эксперты из House Digest и Garden Tech советуют мульчирование – один из самых эффективных способов уберечь томаты от фитофторы. Достаточно разложить вокруг основания растения слой мульчи толщиной примерно 7–8 см.
Мульча:
- создает барьер, который не позволяет возбудителям фитофторы, живущим в почве, попасть на листья во время дождя или полива;
- регулирует влажность, не допуская застоя воды у корней;
- снижает температурные колебания почвы;
- подавляет рост сорняков, которые могут быть носителями болезни.
Для мульчирования подойдут:
- солома;
- скошенная трава (просушенная);
- компост;
- сосновая хвоя;
- специализированные садовые мульчи.
Важно: не касайтесь мульчей стебля растения – оставьте 3–5 см пространства вокруг него.
Хотя полностью устойчивых к фитофторозу сортов не существует, некоторые из них менее уязвимы к болезни. Предпочтение стоит отдавать сортам, выведенным специально для открытого грунта – именно они чаще демонстрируют естественный иммунитет к типичным болезням.
Парник или теплица – естественная защита
По рекомендации RHS, лучше всего выращивать томаты в теплицах или хотя бы под навесом. В таких условиях:
- легче контролировать влажность воздуха;
- меньше вероятность контакта листьев с зараженным грунтом;
- снижается риск попадания спор грибка с дождем или ветром.
В теплице фитофтороз случается редко, особенно если соблюдать режим проветривания и избегать чрезмерной влаги.
Дополнительные меры безопасности
Чтобы еще больше уменьшить риск заражения:
- Поливайте только под корень, избегая попадания воды на листья.
- Не загущайте посадки – обеспечьте циркуляцию воздуха между кустами.
- Удаляйте нижние листья – они первыми страдают от фитофторы.
- Регулярно осматривайте растения, особенно после дождей: раннее выявление – шанс спасти урожай.
- Не забывайте о севообороте: не сажайте томаты два года подряд на одном месте.
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