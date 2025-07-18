Как спасти помидоры от фитофторы: действенный способ

Фитофтороз – одно из самых опасных грибковых заболеваний. Его коварство заключается в молниеносном распространении: еще вчера растение казалось здоровым, а сегодня – листья вянут, плоды покрываются бурыми пятнами, а стебель темнеет. Если не принять меры вовремя, можно потерять весь урожай буквально за несколько дней.

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По данным Королевского садоводческого общества RHS, фитофтороз чаще всего поражает помидоры летом – с июня по август, особенно во влажную и теплую погоду. Но есть хорошая новость: существует простой, но действенный способ профилактики, который может спасти растения.

Мульчирование

Эксперты из House Digest и Garden Tech советуют мульчирование – один из самых эффективных способов уберечь томаты от фитофторы. Достаточно разложить вокруг основания растения слой мульчи толщиной примерно 7–8 см.

Мульча:

создает барьер, который не позволяет возбудителям фитофторы, живущим в почве, попасть на листья во время дождя или полива;

регулирует влажность, не допуская застоя воды у корней;

снижает температурные колебания почвы;

подавляет рост сорняков, которые могут быть носителями болезни.

Для мульчирования подойдут:

солома;

скошенная трава (просушенная);

компост;

сосновая хвоя;

специализированные садовые мульчи.

Важно: не касайтесь мульчей стебля растения – оставьте 3–5 см пространства вокруг него.

Хотя полностью устойчивых к фитофторозу сортов не существует, некоторые из них менее уязвимы к болезни. Предпочтение стоит отдавать сортам, выведенным специально для открытого грунта – именно они чаще демонстрируют естественный иммунитет к типичным болезням.

Парник или теплица – естественная защита

По рекомендации RHS, лучше всего выращивать томаты в теплицах или хотя бы под навесом. В таких условиях:

легче контролировать влажность воздуха;

меньше вероятность контакта листьев с зараженным грунтом;

снижается риск попадания спор грибка с дождем или ветром.

В теплице фитофтороз случается редко, особенно если соблюдать режим проветривания и избегать чрезмерной влаги.

Дополнительные меры безопасности

Чтобы еще больше уменьшить риск заражения:

Поливайте только под корень , избегая попадания воды на листья.

, избегая попадания воды на листья. Не загущайте посадки – обеспечьте циркуляцию воздуха между кустами.

– обеспечьте циркуляцию воздуха между кустами. Удаляйте нижние листья – они первыми страдают от фитофторы.

– они первыми страдают от фитофторы. Регулярно осматривайте растения , особенно после дождей: раннее выявление – шанс спасти урожай.

, особенно после дождей: раннее выявление – шанс спасти урожай. Не забывайте о севообороте: не сажайте томаты два года подряд на одном месте.

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