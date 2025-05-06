Будут как новые: как и чем отмыть тефлоновую сковороду от пригоревшего жира домашними безопасными средствами
Тефлоновые сковородки есть на кухне каждого, но нужно знать, как правильно ими пользоваться, так как тефлон могут разрушить только самые агрессивные реагенты — щелочные металлы или элементный фтор. Единственное, чем может быть опасен тефлон в быту — это если пустую сковороду поставить на раскаленную плиту, при температуре 380 C и выше, тогда он разлагается с выделением очень токсичный перфторизобутилен.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отчистить тефлоновую сковороду от пригоревшего жира, но так, чтобы ее не повредить.
Соль и вода
С сковороду налейте стакан воды и добавить 5-7 столовых ложек соли, доведите до кипения, накройте крышкой и подержите на огне еще 5 минут. После на 2 часа оставьте так, а после помойте сковороду.
Горчица
На влажную поверхность сковороды насыпьте горчицу и оставьте на 15 минут и после хорошо помойте сковороду.
Перекись водорода и соль
Смешайте 3 столовые ложки соды и 5 столовых ложек перекиси водорода, все перемешайте и нанесите на внешние стенки сковороды, оставьте ровно на 5 минут а затем тщательно помойте сковороду.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как и чем очистить кастрюли из нержавейки в домашних условиях без химии.