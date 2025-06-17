Будут цвести непрерывно: чем подкормить розы в июне

Розы мы любим за то, что, распустившись к началу лета, они могут цвести вплоть до самых холодов. Но для этого растениям понадобится правильная подкормка.

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Особенно важно внесение удобрений в начале сезона цветения. Именно оно помогает розам набраться сил для длительного продуцирования все новых и новых бутонов. OBOZ.UА рассказывает, какие удобрения могут в этом помочь.

Минеральное удобрение

Это, пожалуй, самый простой и сбалансированный способ обеспечить растение подкормкой. Минеральные удобрения содержат точные дозировки различных веществ и легко поглощаются. На этапе бутонизации розам больше всего нужны азот, фосфор и калий. Выбирайте комплексное средство, которое содержит все три вещества. Использовать его нужно в строгом соответствии с инструкцией. Как правило такие средства вносятся в виде раствора в предварительно увлажненную почву.

Органическое удобрение

Лучше всего для подкормки роз подходит настой коровяка или куриного помета. Они содержат все необходимые растению вещества в биологически доступной форме, помогают укрепить корни и развить крепкие бутоны и лепестки. Чтобы приготовить жидкость для полива, нужно развести коровяк водой в пропорции 1:10, а птичий помет - 1:20 и выдержать в течение трех дней. После этого настой разводят водой в 1:3 и поливают им розы под корень, чтобы не задеть листья.

Древесная зола

Это средство содержит много калия и фосфора, которые нужны розам для формирования бутонов и эффективного иммунитета против болезней и вредителей. Чтобы приготовить жидкость для полива, один стакан сухой золы растворяют в 10 литрах воды и сразу вносят под корень. Процедуру следует повторять раз в 2-3 недели.

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