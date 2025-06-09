Жара не страшна: какие цветы можно сеять в июне

Июнь – сезон активного садоводства. Длинные световые дни, стабильное тепло и еще не изнурительная жара – идеальные условия для высадки цветов.

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Не стоит терять время – первые недели июня оставляют достаточно возможностей, чтобы насладиться ярким и продолжительным цветением уже в этом году. OBOZ.UA рассказывает, какие цветы можно высадить в начале лета.

В июне еще вполне реально высеять как однолетние, так и многолетние растения, которые при благоприятных условиях порадуют цветением уже в этом сезоне. Однако ввиду потенциально жаркой погоды, стоит делать ставку на устойчивые, неприхотливые культуры. Их легко выращивать, а эффект – максимальный.

К таким относятся:

Космея – неприхотливое растение, образующее пышный куст и цветущее почти до осени.

Цинния – устойчива к жаре, с крупными яркими цветами.

Календула – не только декоративное, но и лекарственное растение.

Алиссум – образует плотный ковер и приятно пахнет.

Васильки – классика, которая легко приживается и радует глаз.

Ипомея – быстрорастущее вьющееся растение, идеальное для вертикального озеленения.

Бархатцы – проверенный выбор для клумб, устойчивы к засухе.

Бальзамин – отлично подходит для полутени.

Агератум – долго цветет и хорошо смотрится в бордюрных композициях.

Настурция – украшает и почву, и вертикальные опоры, а также отпугивает вредителей.

Дельфиниум (из рассады) – эффектный многолетник с высокими соцветиями.

Лаванда – долговечная, душистая, привлекает пчел и не боится жары.

Если не медлить и высеять семена уже в начале июня, то уже во второй половине лета большинство из перечисленных растений войдут в фазу цветения. При условии регулярного полива, прополки и подкормки вы сможете создать идеальную яркую клумбу.

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