Чем подкормить розы: натуральное удобрение

Начало лета всегда сопровождается первой волной цветения роз. Ранние сорта королевы садов распускаются вместе с приходом летнего тепла, однако растению можно помочь зацвести еще пышнее.

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Главный секрет кроется в правильной подкормке. Издание "На пенсии" рассказало, какое натуральное удобрение будет способствовать более пышному цветению разных видов роз.

Первым розам нужно азотное удобрение. Его вносят ранней весной, чтобы стимулировать рост молодых побегов и развитие листьев. А вот в конце весны – начале лета стоит задача помочь розе сформировать как можно больше бутонов. С этим может справиться органическая подкормка.

Воспользуйтесь для обработки своего розария настоем коровяка. Его нужно развести в пропорции 1:10. На каждый куст понадобится по 3 литра такого раствора. Полив этим органическим средством рекомендуется проводить раз в две недели до конца лета.

Впрочем, в период формирования бутонов нужно как минимум раз провести и азотную подкормку. для этого подойдет мочевина. Разведите одну столовую ложку средства в десяти литрах воды. Норма раствора для полива роз здесь аналогичная: три литра на каждый куст.

Когда сформируются бутоны, розу стоит еще раз удобрить, но теперь уже кальциевой селитрой. Пропорция разведения та же – 1 столовая ложка на 10 литров воды. И норма внесения неизменна – по 3 литра средства на куст.

Через две недели после этого розам лучше обеспечить подкормку из нитроаммофоски. Пропорции разведения и полива аналогичны всем предыдущим средствам.

А напоследок, еще через две недели, розы стоит подкормить калимагнезией. Метод разведения и количество жидкости на растение такие же, как для предыдущих удобрений. После такой обработки ваши розы распутятся невероятно обильно и ярко.

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