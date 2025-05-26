Выдержат максимальную жару: какие растения выбрать для сада

С каждым годом лето становится все жарче, а осадков – все меньше. Согласно прогнозу, сезон 2025 года принесет чрезвычайно жаркие и сухие условия, особенно в июле и августе. Во многих регионах ожидаются температуры, значительно выше нормы. В таких условиях вопрос эффективного ухода за садом приобретает новое значение.

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Чтобы растения не пострадали от жары, стоит выбирать засухоустойчивые многолетние культуры, которые не только хорошо переносят высокие температуры, но и требуют минимального полива. Эксперты рассказали о лучших многолетниках, которые способны выдержать жару, оставаясь декоративными и полезными для опылителей.

Лаванда

Лаванда – это идеальное сочетание красоты и выносливости. Ее нежные фиолетовые соцветия не только украшают сад, но и наполняют его успокаивающим ароматом, привлекая пчел и бабочек. В первый год после посадки лаванда нуждается в регулярном, но нечастом поливе. Впоследствии она легко переносит засуху и не нуждается в особом уходе.

Рудбекия волосистая (солнце прерий)

Этот яркий полевой цветок с характерным темным центром – настоящий фаворит летних клумб. Растение не только выдерживает жару, но и прекрасно подходит для начинающих садоводов. Оно неприхотливое, выносливое и растет до 90 см в высоту, создавая выразительные цветовые акценты в саду.

Шалфей

Шалфей – это одно из лучших растений для создания вертикального акцента. Его высокие цветочные колоски в синих, фиолетовых или розовых тонах прекрасно смотрятся в любом саду. Многие сорта шалфея цветут от начала лета до первых заморозков, при этом выдерживают жару и не требуют обильного полива.

Тысячелистник

Тысячелистник известен мелкими цветками, собранными в плоские соцветия, и ажурными листьями, похожими на папоротник. После укоренения он становится чрезвычайно выносливым, а регулярная обрезка увядших цветов стимулирует новое цветение. Этот многолетник легко выдерживает жару и сухость почвы.

Осот обыкновенный

Благодаря своим округлым, "колючим" цветочным головкам осот выглядит декоративно. Это настоящий победитель засушливых условий: не боится жары, не привлекает оленей, привлекает опылителей и цветет с середины лета до глубокой осени.

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