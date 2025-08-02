Никогда не делайте этого с газоном: эта ошибка убивает траву

Садоводов предупреждают о распространенной ошибке, которая может нанести вред их газонам. Хотя полив газона может показаться логичным способом борьбы с выжженной солнцем травой, эксперты говорят, что слишком много воды может быть так же вредным, как и слишком мало.

Видео дня

По словам специалистов по уходу за газонами, ошибочное мнение о том, что "больше воды всегда лучше", является одной из самых больших опасностей для травы. Это не только может привести к пожелтению, которое часто ошибочно принимают за повреждение от засухи, но и может ослабить сами корни, которые поддерживают здоровье вашего газона, пишет Express.

"Вы можете полить газон слишком обильно и вызвать потенциальные проблемы", – сказали эксперты.

Переувлажненный газон часто выглядит желтым и мягким на ощупь. Зато газон, пострадавший от засухи, обычно имеет сухой, уплотненный грунт, а травинки остаются согнутыми, когда по ним ходят.

Опасность кроется на поверхности. Когда почва становится чрезмерно насыщенной, она лишает корни травы кислорода, необходимого для нормального роста. Это может привести к поверхностной корневой системе, которая становится очень уязвимой к болезням и вредителям.

Хорошая новость заключается в том, что газоны часто могут восстановиться, если чрезмерный полив обнаружить на ранней стадии. Первый шаг – сократить полив и оценить любые побочные эффекты, такие как грибковые пятна или заражения вредителями.

Эксперты рекомендуют поливать газон только один или два раза в неделю, в зависимости от количества осадков, и всегда рано утром, когда испарение низкое, а условия идеальные.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда не стоит пересеивать газон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.