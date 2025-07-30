Когда не стоит пересеивать газон: худшее время года

Газонные растения, хотя и являются достаточно устойчивыми и выносливыми, все же со временем вытираются и засыхают. Поэтому, если вы хотите видеть лужайку на своем участке пышной и зеленой постоянно, нужно вовремя пересевать газон.

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Однако делать это нужно в соответствующее время. Ведь слишком ранний пересев может привести к тому, что семена травы вымерзнут или загниют от избытка осадков, а из-за слишком позднего посевной материал выгорит на солнце или получит другие повреждения. Когда наступает идеальное время для пересева газона, а когда этого нельзя делать ни в коем случае, выяснял блог Марты Стюарт.

Худшее время года для пересева газона

В целом наиболее неудачных периодов существует три. Эти периоды сопровождаются неблагоприятными погодными условиями.

Середина лета

Худшее время года для пересева газона почти всегда приходится на пик жаркого сезона. Очень высокая температура воздуха и недостаток воды в почве могут привести к тому, что семена попросту не прорастут.

Конец зимы и ранняя весна

Не пересевайте газон зимой или весной, даже если погода уже теплая. Ночные заморозки могут уничтожить нежные семена травы, а холодные дожди – вымыть их из земли еще до того, как они успеют укорениться. К тому же лучше всего трава прорастает в хорошо прогретой почве, чего в этот сезон еще не бывает.

Поздняя осень

Осень – идеальное время для пересева газона, поскольку температура опускается до умеренной. Но не ждите слишком долго, пока существенно похолодает. Важно, чтобы семена газона успели прорасти и укорениться в благоприятных условиях. Травяные стебли, которые не успели окрепнуть до наступления заморозков, могут дать плохие результаты.

Худшее время суток для подсева газона

Избегайте посева семян травы в солнечное и сухое время суток. Раннее утро или поздний вечер станут оптимальным временем для таких работ. Утром почва еще влажная от росы, а поздно вечером семена не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Советы по правильному пересеву газона

Успешный пересев газона начинается еще до того, как вы откроете пакет с семенами. Начинать стоит с качественной подготовки участка. Убедитесь, что земля имеет правильный уровень pH, удалите сорняки и проведите рыхление, чтобы семена имели свободный доступ к воде и воздуху и хорошо проросли.

После посева поддерживайте необходимый уровень увлажненности почвы. Старайтесь поливать недавно посаженные семена травы от одного до трех раз в день, чтобы почва не пересыхала. Но и не допускайте переувлажнения. Используйте ровно столько воды, чтобы субстрат оставался слегка мокрым на глубине залегания семян.

И, конечно, не ходите по только что пересеянному газону. Это уплотняет землю, из-за чего трава плохо прорастает и на газоне могут образовываться проплешины. Дайте росткам пробиться сквозь землю, а затем подождите еще несколько дней, пока трава не окрепнет.

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