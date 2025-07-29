Летом уже будет урожай: какие сорта смородины сажают осенью

Осенью саженцы успевают лучше адаптироваться к почве, а корневая система – укрепиться до морозов. Благодаря этому уже весной кусты активно пойдут в рост и сформируют завязь, чтобы летом дать первый полноценный урожай.

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Смородина неприхотлива, полезна и универсальна в кулинарии. Эксперты рассказали, какие сорта могут дать особенно сладкие и крупные ягоды, которые не боятся болезней и вредителей.

Черная жемчужина

Этот сорт отличается насыщенным вкусом с приятной кислинкой и сладким послевкусием. Ягоды среднего размера, но очень ароматные. Прекрасно подходит для:

домашнего варенья и джемов,

желе и мороженого,

сушки или замораживания.

Однако "черная жемчужина" требует регулярного полива, обрезки и удобрения, поэтому идеальна для опытных садоводов, которые готовы уделить время уходу.

Вернисаж

Этот сорт – настоящий любимец кулинаров. Ягоды имеют тонкий сладкий вкус и мягкую, нежную структуру. Кроме вкусовых качеств, сорт поражает своей выносливостью:

переносит морозы до -30°C ,

, не боится большинства болезней ,

, щедро плодоносит – до 7 кг с куста.

Рекомендуется для изготовления десертов, соков, наливок и ликеров.

Сказочная

Название этого сорта говорит само за себя. Ягоды крупные, мясистые, плотные, с необычайно сладким вкусом, без чрезмерной водянистости. Это один из самых сладких сортов черной смородины, идеально подходящий для употребления внутрь свежим.

Преимущества сорта:

высокая урожайность – до 6 кг с одного куста;

– до 6 кг с одного куста; устойчивость к болезням и вредителям ;

; не нуждается в частой обработке химией.

Советы для лучшего урожая

Чтобы осенняя посадка прошла успешно:

выбирайте солнечное, но защищенное от ветра место ,

, подготовьте почву: перекопайте, добавьте перегной или компост,

высаживайте кусты в середине сентября – до начала ноября ,

, не забудьте про мульчирование и легкий полив после посадки.

Чтобы смородина уродила лучше, следует высаживать кусты на расстоянии как минимум 2 метра друг от друга. Что нужно помнить во время пересадки и какие еще есть лайфхаки для подкормки – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вырастить гигантский урожай смородины.

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