'Буканьерки' возвращаются: когда выйдет второй сезон сериала, похожего на 'Бриджертоны'

Любители сериала "Буканьерки" могут радоваться: второй сезон официально выйдет 18 июня. Сериал, сравниваемый с "Бриджертонами", рассказывает о приключениях молодых американок в Лондоне 1870-х годов. Новые эпизоды обещают еще большее романтики, интриг и испытаний для главных героинь.

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Во втором сезоне зрители снова встретятся с Кристин Фроссет, Алишей Боэ, Обри Ибраг, Джози Тотой и Имоджен Уотерхаус. Сюжет разворачивается вокруг взросления девушек и их борьбы за место в высшем обществе. Им придется столкнуться с романтикой, ревностью, рождением и смертью, что делает сериал актуальным для женщин всех возрастов.

Новые актеры и персонажи

К актерскому составу присоединились Лейтон Мистер, Грег Уайз, Джейкоб Ифан, Грейс Амброуз и Мария Алмейда. Они сыграют новых персонажей, которые придадут интриги и динамики сюжету.

Сериал "Буканьерки" создан по мотивам незаконченного романа Эдит Уортон. Сценарий написала Кэтрин Джейквейс, а продюсером выступила компания The Forge Entertainment для Apple TV+.

Ожидание нового сезона

Создатели обещают, что второй сезон будет еще более увлекательным и насыщенным событиями. Зрители могут насладиться атмосферой Лондона XIX века и наблюдать за развитием любимых персонажей.

Сериал "Буканьерки" исследует темы, которые актуальны для женщин в любое время: любовь, дружба, борьба за независимость и самоопределение.

Второй сезон сериала Буканьерки будет доступен для просмотра на платформе Apple TV+ с 18 июня.

OBOZ.UA ранее писал, что создатели сериала "Тед Лассо" решили продлить его на 4 сезон.

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