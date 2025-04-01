Бульдог стал звездой сети после 'самой милой истерики'. Видео

Собаки – очаровательны со своими маленькими капризами и прихотями, а кадры одной женщины, на которых изображено дерзкое поведение ее четырехлапого друга, вызвали в интернете шквал эмоций.

Видео дня

Английский бульдог по имени Бадди был крайне недоволен тем, что владелица отказалась его кормить. Она и зафиксировала его волнующую реакцию. Это видео у TikTok собрало потрясающие 4,1 миллиона лайков. Пользователи назвали реакцию собаки "самой милой истерикой", которую когда-либо видели.

Как рассказала владелица Бадди, она не дала ему ужин из-за его плохого поведения. В ответ полная услышала одинокий лай, а потом увидела топот лапой по земле в знак явного неповиновения.

Даже после повторного заявления, что ужин не подадут, раздражение Бадди осталось неизменным. Ко всему прочему прибавился еще и гневный взгляд.

Бульдоги известны своим любящим и мягким темпераментом. Они нуждаются в уходе раз в неделю, но особое внимание следует уделять ежедневному очищению характерных складок на лице.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что ветеринары объяснили, почему собаки действительно зеют.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.