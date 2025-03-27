Почему на самом деле собаки зевают: ветеринар раскрыл тайну

Вопреки расхожему мнению собаки зевают не просто потому, что устали.

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Испанский ветеринар Андрес Сантьяго объяснил в своем видео в TikTok, что зевота может быть способом собаки выразить свои чувства в стрессовых или неудобных ситуациях, пишет Express.

"Зевота является признаком покоя", – уточнил эксперт, но не обязательно свидетельствует о сонливости. Далее он уточнил: "Многие собаки зевают, когда их крепко обнимают, когда слышат шум или когда вы разговариваете с ними очень серьезным тоном".

Такое поведение, а не признак усталости, может являться сигналом для более спокойной среды: "Это их способ сказать: "Расслабься, я не хочу никаких проблем".

Сантьяго советует владельцам домашних животных следить за тем, зевает ли собака в напряженные моменты, и реагировать должным образом. Важно предоставить собаке пространство, найти более тихую обстановку и снизить голос – все это может повлиять на поведение животного.

Признаки, что ваша собака может быть уставшей

Чрезмерный сон или вялость

Ваша собака спит больше, чем обычно, или, кажется, неохотно встает и двигается. Даже после продолжительного сна она все еще кажется уставшей или не заинтересованной в обычных занятиях.

Нехватка энергии

Ваша собака выглядит менее увлеченной во время игр, прогулок или других занятий, которые ей обычно нравятся. Она может ходить или бегать медленнее обычного или часто останавливаться во время прогулок.

Одышка или тяжелое дыхание

Ваша собака чрезмерно задыхается или тяжело дышит даже после незначительной активности. Это может означать, что она перенапряжена или устала.

Изменения в поведении

Они кажутся раздражительными, замкнутыми или менее заинтересованными вами или другими животными. Они могут искать одиночества, предпочитая оставаться наедине больше обычного.

Снижение аппетита

Усталость иногда может вызвать потерю аппетита или отсутствие интереса к пище или лакомству.

Если у вас есть какие-то беспокойства относительно здоровья вашего питомца, обязательно обратитесь к ветеринару за профессиональной консультацией.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отучить собак тянуть за поводок.

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