Булочки с черникой, которые просто тают во рту: легкий рецепт для завтрака

Булочки, которые часто подают с полуденным чаем, также прекрасно подойдут и для завтрака или бранча.

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Именно этот вариант выглядит более полезно, чем традиционная выпечка. Для дополнительной сладости в них добавляют чернику, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты

290 г муки универсального назначения

290 г жирных сливок

2,5 чайной ложки разрыхлителя

70 г сахара, плюс еще немного для посыпки

85 г замороженной черники.

Способ приготовления

Выньте чернику из морозилки и промойте ее холодной водой в сите, чтобы удалить лед. Пока она охлаждается, отмерьте муку и добавьте ее в большую миску. Добавьте разрыхлитель и перемешайте его с мукой с помощью вилки.

Используйте меньшую миску, чтобы смешать сливки и сахар. Использование сливок в булочках поможет им стать золотистыми, но в то же время оставаться нежными внутри. Вы можете добавить больше сахара, если хотите, чтобы они были более сладкими.

Добавьте смесь сливок и сахара к муке, сделав небольшое углубление в миске, и добавьте сверху чернику. Осторожно перемешайте с помощью формы, пока не образуется пастообразная масса, не перемешивая ее слишком сильно. Тесто должно быть текстурированным.

Застелите противень пергаментной бумагой и начните формировать из теста маленькие шарики, добавляя их в противень, пока не получите 10 одинаковых по размеру булочек. Смажьте их сливками и дополнительно посыпьте сахаром.

Поставьте в холодильник на час, а когда они будут готовы, разогрейте духовку до 220°C. Поставьте в духовку на противень и выпекайте 15-18 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми. Оставьте охлаждаться до употребления.

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