Самые вкусные творожные булочки без дрожжей с сочной начинкой: готовятся в духовке 30 минут

Домашние булочки можно готовить из творожного, а также из дрожжевого теста. Именно из творожного теста будет быстрее и вкуснее, и главное – булочки точно получатся удачными.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении творожных булочек с творожной начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:

Кисломолочный творог 200 г

Сливочное масло 100 г

Сахар 40 г (можно больше или меньше по вкусу)

Мука 200-220 г

1 яйцо

Ваниль

1 ч.л. Разрыхлителя

Соль

Цедра апельсина

Начинка:

200 г творога

1 яичный белок

Ваниль

Сахар по вкусу

1 ст.л манки

1 ст.л сметаны

1 желток для смазки

Способ приготовления:

1. Творог, сахар, яйцо, соль, ванилин и цедру соединить в одной миске.

2. В другой емкости муку перетереть в крошку с маслом. Соединить две массы и замесить тесто. Убрать в холодильник на 20 минут.

3. Начинка: соединить все ингредиенты и тщательно перемешайте.

4. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, выложите во внутрь начинку и накройте двумя краями.

4. Нарежьте на 10-12 частей, сверните двойным оборотом завитки.

Смажьте желтком и выпекайте в хорошо разогретой при 180°C духовке около 20-25 минут.

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