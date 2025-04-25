Самые вкусные творожные булочки без дрожжей с сочной начинкой: готовятся в духовке 30 минут
Домашние булочки можно готовить из творожного, а также из дрожжевого теста. Именно из творожного теста будет быстрее и вкуснее, и главное – булочки точно получатся удачными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении творожных булочек с творожной начинкой.
Ингредиенты:
Для теста:
- Кисломолочный творог 200 г
- Сливочное масло 100 г
- Сахар 40 г (можно больше или меньше по вкусу)
- Мука 200-220 г
- 1 яйцо
- Ваниль
- 1 ч.л. Разрыхлителя
- Соль
- Цедра апельсина
Начинка:
- 200 г творога
- 1 яичный белок
- Ваниль
- Сахар по вкусу
- 1 ст.л манки
- 1 ст.л сметаны
- 1 желток для смазки
Способ приготовления:
1. Творог, сахар, яйцо, соль, ванилин и цедру соединить в одной миске.
2. В другой емкости муку перетереть в крошку с маслом. Соединить две массы и замесить тесто. Убрать в холодильник на 20 минут.
3. Начинка: соединить все ингредиенты и тщательно перемешайте.
4. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, выложите во внутрь начинку и накройте двумя краями.
4. Нарежьте на 10-12 частей, сверните двойным оборотом завитки.
Смажьте желтком и выпекайте в хорошо разогретой при 180°C духовке около 20-25 минут.
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