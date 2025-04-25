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Самые вкусные творожные булочки без дрожжей с сочной начинкой: готовятся в духовке 30 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
36
Рецепт булочек

Домашние булочки можно готовить из творожного, а также из дрожжевого теста. Именно из творожного теста будет быстрее и вкуснее, и главное – булочки точно получатся удачными.

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Как приготовить творожные булочки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении творожных булочек с творожной начинкой. 

Рецепт булочек

Ингредиенты:

Для теста:

  • Кисломолочный творог 200 г
  • Сливочное масло 100 г 
  • Сахар 40 г (можно больше или меньше по вкусу)
  • Мука 200-220 г
  • 1 яйцо
  • Ваниль
  • 1 ч.л. Разрыхлителя 
  • Соль
  • Цедра апельсина

Начинка:

  • 200 г творога 
  • 1 яичный белок
  • Ваниль
  • Сахар по вкусу
  • 1 ст.л манки
  • 1 ст.л сметаны
  • 1 желток для смазки 

Способ приготовления: 

1. Творог, сахар, яйцо, соль, ванилин и цедру соединить в одной миске.

Основа для теста

2. В другой емкости муку перетереть в крошку с маслом. Соединить две массы и замесить тесто. Убрать в холодильник на 20 минут.

Приготовление теста

3. Начинка: соединить все ингредиенты и тщательно перемешайте. 

Творожная начинка

4. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, выложите во внутрь начинку и накройте двумя краями.

Как быстро приготовить творожные булочки

4. Нарежьте на 10-12 частей, сверните двойным оборотом завитки.

Сколько выпекать булочки

Смажьте желтком и выпекайте в хорошо разогретой при 180°C духовке около 20-25 минут.

Готовые булочки

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