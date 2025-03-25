Был популярен в начале 2000-х: Рианна вернула тренд на двойные сумки

Нулевые подарили нам немало противоречивых трендов, и некоторые из них мы до сих пор вспоминаем скорее как ошибки и провалы. Впрочем, один из них решили возродить никто иная, как настоящая законодательница моды, певица и предпринимательница Рианна.

Видео дня

На днях звезда вышла поужинать в ресторан, держа в руках двойную сумку Double Twin Bags от бренда Chanel. Следует отметить, что это уже не первый выход Рианны с этим аксессуаром. Несколько дней назад она тоже посещала ресторан с этой редкой винтажной сумкой.

РиРи называют мастерицей смешивать высокий стиль с низким – гламурные вещи с повседневными и спортивными. На этот раз она соединила черную куртку оверсайз от Balenciaga с широкими джинсами и элегантными остроносыми красными туфлями-лодочками. А вдобавок украсила свой образ массивным золотым колье и большими очками с оранжевыми линзами.

Известно, что двойные сумки были в тренде в 2000-х годах и появлялись в коллекциях разных брендов. Однако долго их популярность не продлилась. Их попытались вернуть в моду где-то в середине 2010-х, но тренд не удержался. Посмотрим, сможет ли теперь Рианна вернуть его в полной мере.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о Кейт Мосс, показавшей интересный способ носить образ total black.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.