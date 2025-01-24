Были на каждой украинской свадьбе: как приготовить вкусные бризоли с фаршем
Около 20 лет назад это замечательное блюдо можно было отведать чуть ли не на каждой украинской свадьбе. Обычно оно подавалось в качестве закуски. Но также могло служить и одним из основных блюд.
Как приготовить бризоли, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook julija simonchuk. В качестве начинки она использовала фарш, поэтому блюдо получилось не только питательным, но и вкусным.
Ингредиенты
- Вафли – 1 уп.
- Фарш – 300-400 гр
- Лук – 1 шт
- Соль
- Перец
- Сыр – 60-80 гр
- Яйца – 3-4 шт.
- Масло
Способ приготовления
1. Лук натираем на терке и смешиваем с фаршем.
2. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем.
3. Выкладываем фарш на вафли и накрываем сверху еще одним.
4. Смочить во взбитых яйцах и выложить на сковороду с растительным маслом.
5. Обжаривать на среднем огне до готовности фарша и золотистой корочки.
6. Выкладываем на полотенце, чтобы получилось лишнее масло.
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