Были на каждой украинской свадьбе: как приготовить вкусные бризоли с фаршем

Около 20 лет назад это замечательное блюдо можно было отведать чуть ли не на каждой украинской свадьбе. Обычно оно подавалось в качестве закуски. Но также могло служить и одним из основных блюд.

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Как приготовить бризоли, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook julija simonchuk. В качестве начинки она использовала фарш, поэтому блюдо получилось не только питательным, но и вкусным.

Ингредиенты

Вафли – 1 уп.

Фарш – 300-400 гр

Лук – 1 шт

Соль

Перец

Сыр – 60-80 гр

Яйца – 3-4 шт.

Масло

Способ приготовления

1. Лук натираем на терке и смешиваем с фаршем.

2. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем.

3. Выкладываем фарш на вафли и накрываем сверху еще одним.

4. Смочить во взбитых яйцах и выложить на сковороду с растительным маслом.

5. Обжаривать на среднем огне до готовности фарша и золотистой корочки.

6. Выкладываем на полотенце, чтобы получилось лишнее масло.

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