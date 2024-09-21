Бюджетная новинка от Nissan станет альтернативой Navara: что о ней известно

В мире автомобильной индустрии конкуренция за внимание покупателей становится все более жесткой. Она заставляет производителей искать новые пути для удовлетворения растущих требований рынка.

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Одной из моделей, уже успевшей завоевать признание, является Nissan Navara – мощный и одновременно комфортный пикап. Однако не всем покупателям нужен автомобиль такого уровня, поэтому компания решила расширить свою линейку более доступной моделью, рассказал Авто Центр.

Nissan продолжает расширять свою линейку пикапов, предлагая новые модели, которые смогут удовлетворить разные потребности автомобилистов. Последней новинкой, вызвавшей немалый интерес, стал пикап Yuanye Z9 – бюджетная альтернатива известному Nissan Navara. Этот автомобиль разработан специально для китайского рынка.

Yuanye Z9 сочетает в себе современный дизайн, надежные технические характеристики и доступность, что делает его привлекательным для широкого круга потребителей. Ожидается, что новинка сможет удовлетворить потребности тех, кому нужен практический, однако недорогой пикап для повседневного использования или бизнес-целей.

Дизайн

Новый Yuanye Z9 отличается своим необычным для Nissan дизайном. В отличие от традиционных округлых форм, эта модель имеет агрессивный, угловатый внешний вид с резкими линиями и тонкими гранями. Особое внимание привлекает массивная радиаторная решетка и Т-образные фары, которые придают пикапу современный и мощный стиль.

Черный пластиковый бампер с защитной пластиной придает модели практичности, а широкий капот и затемненные передние стойки подчеркивают ее солидность.

Среди других элементов стоит отметить боковые подножки, улучшающие удобство посадки в салон и крышку-роллет для грузовой платформы.

Размеры и пространство

Yuanye Z9 оказался чуть больше чем Nissan Navara и даже опережает своего конкурента Mitsubishi Triton. Длина автомобиля составляет 5,520 м, а колесная база – 3 300 м. Ширина и высота модели равны 1,960 м и 1,950 м соответственно. Эти габариты делают новый пикап очень просторным и позволяют вместить пять пассажиров.

Двигатель

Yuanye Z9 предложит покупателям несколько вариантов двигателей, что позволит выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей и бюджета. Основным вариантом станет 2,0-литровый бензиновый двигатель, который будет доступен в двух модификациях – с мощностью 247 и 258 лошадиных сил.

Кроме того, для тех, кто предпочитает дизельные двигатели, Nissan предлагает 3,0-литровый дизельный агрегат с мощностью 190 л.с.

Дизельная версия способна достигать максимальной скорости 170 км/ч, а бензиновая – 160 км/ч.

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