Бюджетно, но красиво: живописный город со вкусной едой назвали самым доступным для отдыха

Отдых – дело недешевое. Приходится долго откладывать деньги, чтобы позволить себе дальний путь, перелеты, нормальную гостиницу и недельный отпуск. Эксперты говорят, что есть один популярный город, где можно качественно, но бюджетно отдохнуть.

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Стамбул, самый большой город Турции и Европы, был признан идеальным направлением для бюджетного отдыха. Об этом свидетельствуют эксперты Compare the Market, исследовавшие 30 самых посещаемых городов мира, чтобы обнародовать лучшие доступные варианты для осенних каникул.

Исследование учитывало такие факторы, как средняя цена еды, билет на общественный транспорт, тарифы Airbnb и даже количество публикаций в Instagram, показывающих лучшие живописные города.

Стамбул предлагает третьи по экономичности тарифы Airbnb со средней стоимостью около 80 евро за ночь. Здесь туристы могут насладиться местной вкусной едой в среднем всего за 8 евро, что является самым дешевым вариантом среди туристических направлений. В Instagram есть 132 369 288 публикаций с тегом "#istanbul", также занимающим третье место в этой категории.

Это важный морской порт и крупный промышленный и культурный центр Турции. Стамбул расположен на побережье Босфора и был центром великой Византийской империи (тогда он назывался Константинополь).

Когда представители Османской династии начали объединять под своей властью разрозненные турецкие княжества Малой Азии и постепенно захватывать византийские города, город оказался в осаде. 29 мая 1453 тысячелетний Константинополь был окружен войсками османского султана Мехмеда Завоевателя. Турки переименовали город на свой манер – с тех пор он называется Стамбулом (тур. İstanbul).

Стамбул, расположенный на двух континентах, но считающийся европейским городом, может похвастаться многовековой историей и обилием впечатляющих достопримечательностей. Холмистая местность создает невероятные панорамы на Босфор, Мраморное море и бухту Золотой Рог.

Среди достопримечательностей стоит отметить мечеть Святой Софии, которая прекрасно сочетает мусульманскую и христианскую культуры благодаря своей потрясающей архитектуре и произведениям искусства, расположенным под великолепным куполом.

Обязателен для посещения известный рынок Гранд Базар, основанный османами вскоре после завоевания города в 1453 году.

Голубая мечеть – величайшая мечеть Стамбула, считающаяся одним из самых выдающихся шедевров исламской и мировой архитектуры. Находится она на побережье Мраморного моря в историческом центре Стамбула в районе Султанахмета, напротив собора Софии.

Еще один способ по-настоящему оценить архитектурное великолепие города – совершить круиз вдоль Босфора, узкого водного пути, разделяющего европейскую и азиатскую половины Стамбула.

Турецкая кухня пользуется всемирной популярностью, поэтому во время визита в Стамбул стоит полакомиться местными деликатесами – и здесь есть из чего выбрать. Например, борек – выпечка с мясом, сыром или овощами, которую обычно подают на завтрак, ломачун – традиционное уличное блюдо, похожее на пиццу с помидорами и пряным говяжьим или бараньим фаршем.

Стамбул – крупная транспортная артерия. В городе есть три международных аэропорта: Аэропорт Стамбул находится в 35 километрах от центра города. Международный аэропорт Ататюрка построен в европейской части города, в 24 км к западу от центра.

Международный аэропорт Сабиха Гекчен расположен в районе Курткой возле Истанбул Парк, примерно в 20 км восточнее азиатских кварталов и 45 км восточнее центра.

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