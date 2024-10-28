Прекрасный вариант на осень и зиму: эксперт назвал страну, где всегда тепло и доступные цены

Убежать от зимы в отпуск и при этом не покинуть пределы Европы вполне возможно. По крайней мере, так утверждает британский тревел-эксперт Саймон Колдер.

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Как пишет издание Express, он предложил Болгарию, Черногорию и Албанию как отличные европейские направления в 2024 году. Однако если вы хотите насладиться солнцем и теплом, Колдер рекомендует отправляться на юг Португалии.

Особое внимание он рекомендует обратить на Алгарве – историческую провинцию на побережье Атлантического океана. По сравнению с летними месяцами зимой здесь тихо и безлюдно. Днем температура воздуха поднимается до 15-20 градусов и можно с комфортом гулять и изучить местные красоты.

Фару, столица Алгарве, является одним из самых солнечных мест в Европе в зимние месяцы. Если вы не боитесь холодной воды, то средняя температура океана в зимние месяцы составляет 17 градусов и подходит для купания закаленных людей.

Одними из лучших "скрытых жемчужин" в Алгарве есть города Силвеш, Алкутин, Каштру-Марин и Касела-Велья. Здесь можно найти хорошо сохранившиеся памятники мавританской культуры и живописную архитектуру с домами, имеющими крыши цвета охры.

Зимой в Алгарве может быть тихо. К тому же, некоторые рестораны и бары закрываются в несезон. Так что юг Португалии подойдет тем путешественникам, которые ищут спокойного отдыха. Несомненным плюсом станет то, что цены на любые туристические услуги в зимний сезон здесь существенно снижаются.

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