Бюджетные направления в Европе: куда поехать, чтобы избежать толп

Собираясь в отпуск, мы часто мечтаем провести его, любуясь Эйфелевой башней в Париже, венским Бельведером, Биг Беном в Лондоне или каналами Венеции. Но подобных путешественников миллионы, поэтому в таких городах всегда шумно и дорого. В то время как в Европе есть еще немало живописных мест, которые стоит открыть для себя.

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Издание Express рассказало о трех направлениях, из которых вы привезете кучу роскошных фото для Instagram и вам не придется бороться за лучший ракурс с несколькими сотнями других туристов. Вдобавок отдых там обойдется вам ощутимо дешевле из-за меньшего спроса на жилье и туристические услуги. Вот эти три замечательных варианта.

Рига, Латвия

Если вы ищете красочный и уютный европейский город с множеством кофеен, необычных баров и колоритных блошиных рынков, вам стоит посетить Ригу. Исторический центр латвийской столицы – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он славится своей архитектурой ар-нуво, югендстиля и деревянными постройками 19 века. Но закладывайте на посещение Риги сразу несколько дней – здесь действительно есть на что посмотреть.

Андалусия, Испания

Этот регион формировал свою культуру под сильным арабским влиянием, поэтому вам может казаться, что вы находитесь не в Испании, а в Марокко. Конечно, первым это влияние можно заметить в архитектуре. Но посетите также местный рынок – вы почувствуете весь колорит сразу и сможете вдоволь поторговаться за то, что придется вам по душе. Отдыхать в Андалусии можно круглый год. И не обходите вниманием пляжи Коста-де-ла-Лус и Коста-дель-Соль с чистой морской водой и множеством развлечений.

Гданьск и Сопот, Польша

Хотите классного городского отпуска? Тогда вам в Польшу. Гданьск и Сопот предлагают балтийский спа-отдых с лучшими курортными условиями. Прекрасная европейская архитектура и насыщенная ночная жизнь здесь сочетаются с очень доступными ценами. А летом можно с удовольствием полежать на пляже, не умирая при этом от опаляющей жары.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о турецком городе, который стоит посетить в апреле, если вы хотите райского отдыха.

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