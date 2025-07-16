Чем и как часто удобрять помидоры, чтобы они выросли вкуснее

В этот период помидоры находятся в фазе плодоношения, поэтому они, как правило, очень "голодные", и им нужно много калия в почве, который является питательным веществом, необходимым для производства плодов.

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Калий помогает растениям транспортировать сахар, питательные вещества и воду от корней к плодам, а без него ваши помидоры, скорее всего, будут мелкими или вообще не вырастут. Он также помогает повысить устойчивость к болезням, поэтому, если помидоры не подпитывать должным образом, они могут стать очень уязвимыми к верхушечной гнили цветков или даже фитофторозу, что может быть распространенным явлением летом, пишет OBOZ.UA.

Поэтому эксперты поделились очень простым способом подкормки помидоров летом – это использование остатков банановой кожуры.

Бананы известны своим высоким содержанием калия, который помогает живым организмам перемещать воду и питательные вещества между клетками.

Бананы известны тем, что очень богаты калием, который нужен помидорам для роста, но также известно, что они улучшают размер, урожайность и даже вкус помидоров.

Они также содержат питательное вещество фосфор, которое помогает растениям укреплять корни, и кальций, который также помогает снизить риск заболеваний.

Это естественный способ обогащения почвы для улучшения среды для роста растений, поэтому у вас будет больше шансов получить более крупные и рыхлые помидоры во время сбора урожая в августе.

Как подживить помидоры банановой кожурой

Нельзя просто бросить банановую кожуру на почву, поскольку натуральный сахар в фруктах может привлечь вредителей, которые быстро съедят ваши помидоры и уничтожат растение.

Зато, лучший способ подкормить растения банановой кожурой – это приготовить простой садовый раствор, который можно использовать для полива помидоров.

Все, что вам нужно сделать, это измельчить несколько банановых шкурок (используйте две шкурки на растение) и поместить их в стеклянную банку с крышкой.

Залейте кожуру водой из-под крана, а затем оставьте ее для брожения при комнатной температуре на два дня-неделю.

Затем все, что вам нужно сделать, это процедить кожуру и залить банановый раствор в почву вокруг растений помидоров.

Подкармливайте помидоры банановым удобрением каждые две недели летом, поскольку эта натуральная добавка поможет вам вырастить более здоровые и сочные помидоры.

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