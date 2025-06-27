Чем мыть клубнику, чтобы она не портилась: раствор из двух ингредиентов

Клубника – настоящий летний деликатес: сладкая, сочная и идеальное дополнение ко всему, от пикника до изысканных десертов.

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Но при этом также она известна своей скоростью порчи. К счастью, эксперты говорят, что существует простой трюк, который может сохранить ее свежей намного дольше, пишет OBOZ.UA.

Так, замочив клубнику в смеси воды с небольшим количеством уксуса, хозяйки могут сохранить ее свежей до недели. А в исключительных случаях правильный метод мытья и хранения может сохранить клубнику свежей до трех недель.

Итак, стоит помыть ягоды в разведенном растворе уксуса, тщательно высушивать их и хранить в чистой герметичной стеклянной банке.

Этот метод ограничивает влияние воздуха и бактерий, которые являются двумя крупнейшими факторами, способствующими росту плесени.

Замораживание – еще один отличный способ продлить срок хранения клубники, и эксперты советуют: "После того, как ягоды помоете и высушите, положите их в герметичный пакет или контейнер и храните в морозилке".

Замороженная клубника идеально подходит для смузи, выпечки или даже домашнего мороженого — и она будет храниться до года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли давать детям замороженную клубнику.

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