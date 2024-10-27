Чем нельзя укрывать розы на зиму: практические советы
Розы – привередливые растения, поэтому следует правильно и заранее подготовить их к зиме. Среди садоводов нет единой точки зрения относительно того, стоит ли укрывать кусты сеном.
Конечно, мульчирование роз не возбраняется, но стоит быть очень осмотрительным. OBOZ.UA рассказывает, как подготовить сад к зиме и чем лучше не накрывать розы.
Чем можно укрывать розы
Неправильное мульчирование или накрытие сеном может привлекать мышей, которые повредят почки и погрызут побеги.
Утеплять кусты нужно, но лучше использовать материал, который не будет привлекать грызунов и вредителей. Это могут быть сухие листья, особенно листья дуба, содержащие дубильные вещества, поэтому разлагаются не очень быстро.
Прошлогодняя солома, в которой уже зимовали мыши, тоже подойдет, поскольку повторно они в таком месте грызуны находиться не захотят.
Нужно ли удалять листья из кустов роз на зиму
Перед холодами опытные садоводы советуют оборвать поврежденные и хилые листики. Эта процедура имеет ряд преимуществ. В частности, по снижению риска заболевания. Листья роз склонны к появлению мучнистой росы или черной пятнистости. Они могут стать источником инфекций. Поэтому удаление пораженных листьев помогает снизить вероятность распространения заболеваний с наступлением весеннего тепла.
Обрыв листьев также снизит нагрузку на растение, поможет аккумулировать силы в корнях и стеблях, что особенно важно перед зимними холодами. Следует помнить, что листья могут быть местом обитания вредителей, а ограничивая количество источников инфекций, создаются более благоприятные условия для растения.
Удаленные листья нужно обязательно убрать с участка, вывезти или сжечь – особенно это актуально растений, пораженных болезнями или вредителями.
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