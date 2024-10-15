Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре

Сидераты улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами. Посев сидератов может даже защитить участок от эрозии. Корневая система этих растений проникает глубоко в землю, разрыхляя ее и улучшая аэрацию.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, какие сидераты лучше посеять осенью. Некоторые из них значительно улучшат плодородие в следующем сезоне.

Зачем сеять сидераты

Есть несколько преимуществ осенней высадки растений-сидератов:

происходит улучшение структуры почвы;

почва обогащается питательными веществами;

бобовые культуры берут азот из воздуха и переводят его в доступную для растений форму;

сидераты предотвращают разрушение участков из-за сильных дождей и ветров, защищая почву слоем зеленой массы;

происходит угнетение роста сорняков.

Какие сидераты сеять в октябре

Для поздних осенних посевов следует выбрать сидераты, которые хорошо переносят похолодание и способные быстро прорастать.

Озимая рожь

Рожь устойчива к морозам и прорастет даже при низких температурах. Рожь угнетает сорняки, разрыхляет почву, активно поглощает азот. Сеять можно с середины и до конца октября.

Горчица белая

Горчица быстро растет и хорошо подходит для обогащения почвы фосфором и калием. Кроме того, это растение эффективно угнетает нематоды, предотвращает развитие грибковых болезней, структурирует почву. А зеленую массу, которую создает горчица, можно использовать для мульчирования.

Люпин

Люпин – представитель семейства бобовых, поэтому способен фиксировать азот из воздуха. Это растение улучшает структуру земли и обогащает ее азотом, а его глубокая корневая система качественно разрыхляет почву.

Вика озимая

Эта бобовая культура хорошо переносит холод и способствует накоплению азота в почве. Вика обогащает грядку органикой, улучшает структуру почвы и помогает бороться с сорняками.

Озимый рапс

У рапса короткий период вегетации, так что высаживать его можно даже в конце октября – при условии, что нет заморозков. Рапс активно обогащает почву азотом и органической массой, помогает улучшить водопроницаемость почвы.

Как сеять сидераты

Технология посева сидератов осенью достаточно проста.

Прежде всего, нужно провести минимальную обработку почвы. Иногда достаточно поверхностного разрыхления.

Семена сидератов следует высевать на глубину 2-4 см.

С поливом следует быть осмотрительными. В октябре естественных осадков часто достаточно для прорастания. При сухой осени можно обеспечить умеренный полив.

Когда зеленая масса взойдет, можно оставить ее до весны или перекопать поздней осенью, когда сидераты достигнут пика своего роста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, нужно ли перекапывать огород осенью и в чем плюсы и минусы процедуры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.