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Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре

Сидераты улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами. Посев сидератов может даже защитить участок от эрозии. Корневая система этих растений проникает глубоко в землю, разрыхляя ее и улучшая аэрацию.

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OBOZ.UA рассказывает, какие сидераты лучше посеять осенью. Некоторые из них значительно улучшат плодородие в следующем сезоне.

Зачем сеять сидераты

Есть несколько преимуществ осенней высадки растений-сидератов:

  • происходит улучшение структуры почвы;
  • почва обогащается питательными веществами;
  • бобовые культуры берут азот из воздуха и переводят его в доступную для растений форму;
  • сидераты предотвращают разрушение участков из-за сильных дождей и ветров, защищая почву слоем зеленой массы;
  • происходит угнетение роста сорняков.

Какие сидераты сеять в октябре

Для поздних осенних посевов следует выбрать сидераты, которые хорошо переносят похолодание и способные быстро прорастать.

Озимая рожь

Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре

Рожь устойчива к морозам и прорастет даже при низких температурах. Рожь угнетает сорняки, разрыхляет почву, активно поглощает азот. Сеять можно с середины и до конца октября.

Горчица белая

Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре

Горчица быстро растет и хорошо подходит для обогащения почвы фосфором и калием. Кроме того, это растение эффективно угнетает нематоды, предотвращает развитие грибковых болезней, структурирует почву. А зеленую массу, которую создает горчица, можно использовать для мульчирования.

Люпин

Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре

Люпин – представитель семейства бобовых, поэтому способен фиксировать азот из воздуха. Это растение улучшает структуру земли и обогащает ее азотом, а его глубокая корневая система качественно разрыхляет почву.

Вика озимая

Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре

Эта бобовая культура хорошо переносит холод и способствует накоплению азота в почве. Вика обогащает грядку органикой, улучшает структуру почвы и помогает бороться с сорняками.

Озимый рапс

Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре

У рапса короткий период вегетации, так что высаживать его можно даже в конце октября – при условии, что нет заморозков. Рапс активно обогащает почву азотом и органической массой, помогает улучшить водопроницаемость почвы.

Как сеять сидераты

Технология посева сидератов осенью достаточно проста.

  • Прежде всего, нужно провести минимальную обработку почвы. Иногда достаточно поверхностного разрыхления.
  • Семена сидератов следует высевать на глубину 2-4 см.
  • С поливом следует быть осмотрительными. В октябре естественных осадков часто достаточно для прорастания. При сухой осени можно обеспечить умеренный полив.
  • Когда зеленая масса взойдет, можно оставить ее до весны или перекопать поздней осенью, когда сидераты достигнут пика своего роста.

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