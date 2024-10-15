Значительно улучшат плодородие: какие сидераты сеют в октябре
Сидераты улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами. Посев сидератов может даже защитить участок от эрозии. Корневая система этих растений проникает глубоко в землю, разрыхляя ее и улучшая аэрацию.
OBOZ.UA рассказывает, какие сидераты лучше посеять осенью. Некоторые из них значительно улучшат плодородие в следующем сезоне.
Зачем сеять сидераты
Есть несколько преимуществ осенней высадки растений-сидератов:
- происходит улучшение структуры почвы;
- почва обогащается питательными веществами;
- бобовые культуры берут азот из воздуха и переводят его в доступную для растений форму;
- сидераты предотвращают разрушение участков из-за сильных дождей и ветров, защищая почву слоем зеленой массы;
- происходит угнетение роста сорняков.
Какие сидераты сеять в октябре
Для поздних осенних посевов следует выбрать сидераты, которые хорошо переносят похолодание и способные быстро прорастать.
Озимая рожь
Рожь устойчива к морозам и прорастет даже при низких температурах. Рожь угнетает сорняки, разрыхляет почву, активно поглощает азот. Сеять можно с середины и до конца октября.
Горчица белая
Горчица быстро растет и хорошо подходит для обогащения почвы фосфором и калием. Кроме того, это растение эффективно угнетает нематоды, предотвращает развитие грибковых болезней, структурирует почву. А зеленую массу, которую создает горчица, можно использовать для мульчирования.
Люпин
Люпин – представитель семейства бобовых, поэтому способен фиксировать азот из воздуха. Это растение улучшает структуру земли и обогащает ее азотом, а его глубокая корневая система качественно разрыхляет почву.
Вика озимая
Эта бобовая культура хорошо переносит холод и способствует накоплению азота в почве. Вика обогащает грядку органикой, улучшает структуру почвы и помогает бороться с сорняками.
Озимый рапс
У рапса короткий период вегетации, так что высаживать его можно даже в конце октября – при условии, что нет заморозков. Рапс активно обогащает почву азотом и органической массой, помогает улучшить водопроницаемость почвы.
Как сеять сидераты
Технология посева сидератов осенью достаточно проста.
- Прежде всего, нужно провести минимальную обработку почвы. Иногда достаточно поверхностного разрыхления.
- Семена сидератов следует высевать на глубину 2-4 см.
- С поливом следует быть осмотрительными. В октябре естественных осадков часто достаточно для прорастания. При сухой осени можно обеспечить умеренный полив.
- Когда зеленая масса взойдет, можно оставить ее до весны или перекопать поздней осенью, когда сидераты достигнут пика своего роста.
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