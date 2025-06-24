Чем обработать помидоры и перец: урожай вас поразит

Вкус таких овощей, как помидоры и перец, во многом зависит от количества солнца, которое они получат во время созревания. Но не менее важным для этих растений является и подпитка, ведь правильные удобрения в нужной концентрации наполняют плоды настоящей пользой и делают урожай действительно щедрым.

Видео дня

Чем именно нужно подпитывать помидоры и перцы, разбирался OBOZ.UA. А также рассказываем, почему этим культурам подходит похожая подкормка.

Томаты и перцы – родственники

И томаты, и сладкий перец относятся к семейству пасленовых. Это обуславливает у них схожие потребности в питании. Главных элементов, которые нужны этим растениям, три: азот, фосфор и калий.

Азот нужно вносить весной, чтобы обе овощные культуры нарастили крепкую и здоровую зеленую массу. Фосфор помогает помидорам и перцу, сформировать корни, заложить бутоны для обильного цветения, а затем развить крупные сочные плоды. Калий же помогает обоим растениям улучшить обмен веществ и противостоять болезням и вредителям.

Чем подкармливать томаты и перцы

Оптимальное соотношении элементов, нужных для обеих культур, содержит эпсомская соль (ее еще называют английской). Это минерал из класса сульфатов с большим количеством разнообразных примесей. Ее используют во многих сферах. В сельском хозяйстве она зарекомендовала себя как эффективное удобрение для овощей.

При этом эпсомскую соль можно вносить как в почву, так и опрыскивать раствором растения. Томаты и перец усваивают удобрение и через корни, и через листья.

Весной, когда вы пересаживаете рассаду томатов и перцев в грунт, добавьте небольшую щепотку эпсомита на дно лунки. Это поможет растениям хорошо развиться и заложить как можно больше цветочных бутонов, что хорошо скажется на будущем урожае. Кстати, таким же образом вещество используют и для ухода за розами.

Когда томаты и перец уже хорошо развились, их лучше опрыскивать раствором соли Эпсома. Чтобы приготовить средство необходимой концентрации, разведите столовую ложку минерала в 5 литрах воды, перелейте раствор в опрыскиватель и обработайте грядки.

Опрыскивание лучше проводить рано утром или вечером – на закате солнца. В таком случае у растений будет достаточно времени, чтобы усвоить удобрение через листья. Жидкость не испарится сразу под палящим солнцем. К тому же прямые солнечные лучи не оставят на листьях ожогов из-за капель жидкости. Такую обработку томатам и перцу рекомендуют проводить раз в 4 недели. Это поможет получить щедрый урожай.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое удобрение идеально подходит одновременно моркови и свекле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.