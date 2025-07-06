Чем отполировать деревянный пол, чтобы на нем не собиралась пыль: натуральное средство

Деревянные полы летом становятся гораздо более пыльными, но есть простой способ дольше сохранить древесину полированной, используя ингредиенты, которые уже есть на вашей кухне.

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Так, эксперты из Randy Steward Hardwood Floors рассказали, что вы можете защитить от пыли, а также сделать свой пол блестящим с помощью всего нескольких распространенных ингредиентов. Речь идет о комбинации пищевой соды и оливкового масла, пишет Express.

Пылесосить важно, но летом, если делать это постоянно, можно стереть защитные герметики или воск на деревянном полу, что может значительно повредить его. Это может приглушить блеск древесины и даже оставить видимые следы и царапины, если вы не будете осторожны.

Зато оливковое масло уменьшит статическое электричество на древесине, благодаря чему пыль и другой порох будут меньше прилипать к полу, поэтому вам не придется так часто пылесосить.

Оливковое масло оставит защитное покрытие на деревянном полу, а также добавит больше влаги древесине, чтобы она оставалась полированной и уменьшила появление мелких царапин.

Пищевая сода является мягким абразивом и помогает удалить любую грязь, прилипшую к деревянным полам, а также может помочь удалить незначительные царапины на древесине.

Это простое, но очень эффективное чистящее средство, которое предотвратит накопление пыли в вашем доме, а также поможет сделать ваши деревянные полы блестящими и безупречными.

Как предотвратить образование пыли на деревянных полах

Для начала обязательно пропылесосьте деревянный пол, как вы это делаете обычно, и доберитесь до всех углов, поскольку они, как правило, особенно запылены.

Затем смешайте небольшое количество пищевой соды (примерно одну столовую ложку) и немного оливкового масла в небольшой миске до образования пасты.

Используйте ткань, чтобы круговыми движениями натереть смесь на царапины или любые участки пола, где, как известно, собирается пыль.

Оставьте моющий раствор на две-три минуты, затем отполируйте его на полу сухой тряпкой. Если остались остатки, протрите их влажной тряпкой.

Ваш деревянный пол должен оставаться без пыли намного дольше, а также будет выглядеть полированным, что поможет сохранить чистоту вашего дома на протяжении всего лета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить царапины на деревянном полу.

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