Чем побрызгать сорняк в саду, чтобы избавиться от него навсегда: домашний гербицит

Садовые сорняки - это навязчивые растения, которые конкурируют с цветами, овощами и травой за необходимые питательные вещества, воду и солнечный свет. Некоторые из распространенных сорняков включают одуванчики, вьюнок, крапиву и клевер. Если их своевременно не удалить, они могут повлиять на общее состояние вашей зеленой зоны.

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Однако один распространенный кухонный ингредиент является очень эффективным против сорняков и его можно найти в большинстве домохозяйств. По словам экспертов, бытовой уксус содержит уксусную кислоту, которая может эффективно избавлять от сорняков, пишет OBOZ.UA.

Кислота в уксусе разрушает клеточные стенки и удаляет влагу из сорняков, что приводит к их отмиранию. Но эффективное применение уксусного гербицида требует времени и надлежащих условий, чтобы максимизировать его действие и минимизировать нежелательные последствия.

Как сделать домашний гербицид:

1 литр уксуса

3 большие столовые ложки соли

3 чайные ложки средства для мытья посуды

Бутылка с распылителем.

Обычно растения, обработанные этим раствором, погибают в течение недели. Важно отметить, что в больших количествах этот раствор может быть вредным не только для растений. Смесь соли и уксуса может быть токсичной для мелких животных. Кроме того, он может нарушить естественный баланс почвы. Избегайте прямого попадания на землю.

Если вы обрабатываете большой засоренный участок, подумайте о дальнейшем питании и увлажнении почвы, чтобы восстановить ее здоровье. Храните остатки раствора в герметичном, маркированном контейнере в прохладном, затененном месте для дальнейшего использования.

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