Как избавиться от сорняков на газоне: простой способ

Сорняки портят вид газонов и садов, а также мешают росту декоративных культур. Хотя некоторые из них могут быть полезными для дикой природы, иногда возникает потребность полностью удалить их с отдельных участков или всего сада.

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Уксусный гербицид – это бюджетный и естественный способ удержать сорняки под контролем, если использовать его ответственно и выборочно. Детали рассказало издание Express.

Все ли сорняки одинаково вредны

Не все сорняки следует сразу уничтожать. Некоторые из них имеют эстетическую или практическую ценность: они могут служить почвопокровными растениями, расти в контейнерах, а иногда даже быть съедобными. Однако инвазивные или ядовитые сорняки лучше удалять, особенно если вы хотите сохранить гармонию и безопасную среду в саду.

Эффективность уксусного гербицида

Эксперты Better Homes & Gardens отмечают, что гербицид на основе уксуса является действенным средством для борьбы с нежелательными растениями.

Это средство:

Лучше всего работает против однолетних молодых сорняков.

Малоэффективно против многолетников, старых сорняков и злаковых трав.

Влияет только на надземную часть растения, а корень остается живым.

"Этот раствор уничтожает только верхнюю часть сорняков, поэтому может потребоваться несколько обработок", – отмечают специалисты.

Предостережения по использованию

Несмотря на простоту рецепта, уксусный гербицид следует применять осторожно. Особенно из-за содержания соли.

Соль в составе гербицида помогает высушить растение, но может накапливаться в почве и надолго ее повредить. Поэтому не используйте это средство на участках, где планируете что-то выращивать.

Как приготовить уксусный гербицид

Рецепт простой:

450 мл белого уксуса;

2 ст. л. средства для мытья посуды;

300 мл поваренной соли.

Смешайте все ингредиенты в большом ведре до полного растворения. Затем перелейте в бытовой пульверизатор или садовый опрыскиватель.

Когда и как применять

Выбирайте солнечный день, температура должна быть не ниже 21°C.

Избегайте ветреной или дождливой погоды.

Обрабатывайте только целевые растения, держа пульверизатор близко к листьям.

При необходимости повторите обработку через две недели.

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