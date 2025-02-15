Чем подкормить герань для пышного цветения: простой способ

Герань или пеларгония – это одно из самых популярных и неприхотливых комнатных растений. Большинство питательных веществ она получает из почвы, но со временем эти запасы истощаются. Подкормка помогает обеспечить растение важными макро- и микроэлементами, такими как азот, фосфор, калий, магний и кальций.

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Без должной подкормки герань стать истощенной и хилой, листья начнут желтеть, а количество цветов уменьшится. OBOZ.UA рассказывает о простом, но очень эффективном способе, чтобы улучшить цветение.

Эффективный раствор для герани

Опытные флористы советуют малоизвестное, но очень действенное средство для улучшения цветения – раствор куркумы.

Куркума содержит множество полезных соединений, в частности, активное вещество куркумин, обладающее антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Хотя куркума не является традиционным удобрением, раствор может помочь растениям в ряде важных процессов.

Эта подкормка способствует формированию здоровых корней, помогая герани лучше усваивать питательные вещества из почвы.

Одним из важных преимуществ подкормки герани куркумой является ее способность бороться с грибковыми инфекциями. Она обладает природными антимикробными свойствами, которые помогают предотвратить развитие грибков и бактерий.

Это удобрение не содержит химических веществ и является мягким, но эффективным способом подкормки, который не вредит растению.

Как приготовить раствор куркумы

Возьмите емкость и заполните ее 1 л чистой отстоянной воды.

Добавьте 1 чайную ложку куркумы и тщательно перемешайте.

Для усиления эффекта можно добавить в смесь пять таблеток глицина – эта аминокислота помогает корням лучше усваивать питательные вещества.

Как поливать герань раствором куркумы

Полив нужно производить под корень. Это очень насыщенное удобрение, поэтому его понадобится совсем немного – достаточно 3-5 столовых ложек на одно растение.

Проводить процедуру следует на уже увлажненной почве, что позволит пеларгонии быстрее усвоить все необходимые вещества.

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