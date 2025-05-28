Чем подкормить голубику: ягод будет намного больше

Сладкая и свежая голубика постепенно завоевывает большую популярность у огородников Украины. Однако не у всех сразу получается успешно ее вырастить, и одной из распространенных ошибок является неправильная подкормка растения.

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Так самым важным периодом для внесения удобрений под ягодные кусты является май и начало июня, когда голубика цветет и формирует завязь. OBOZ.UA рассказывает, чем нужно подкормить голубику в конце весны.

В первую очередь нужно иметь в виду, что голубика нуждается в кислой почве – в других условиях она плохо растет и дает слабый урожай. А еще в азоте. Однако его лучше брать в аммонийной форме – такой можно найти в сульфате аммония и мочевине. А вот нитратов следует избегать.

Также во время цветения голубики ее потребность в микроэлементах, особенно кальции, значительно возрастает. именно поэтому рекомендуется проводить 1-2 внекорневые обработки препаратами, содержащими кальций и микроэлементы, для поддержания здорового развития цветков и опыления. Вот какие удобрения пригодятся в последние весенние недели тем, кто хочет вырастить большой урожай голубики.

Кофейная гуща. Она делает почву более кислой и насыщает ее азотом в доступной для ягоды форме. Из кофейной гущи можно приготовить сухое и жидкое удобрение. В сухом виде ее рассыпают вокруг растений и вкапывают в верхний слой субстрата. Также можно залить гущу кипятком и настоять в течение суток. Полученный настой разводят водой 1:5 и подливают им голубику раз в две недели. Важное предостережение: свежий кофе для этого использовать нельзя, он будет слишком концентрированным. Брать можно только использованную гущу.

Минеральные удобрения. Из минудобрений для подкормки голубики в конце весны – начале лета лучше всего подходят сульфат калия, сульфат магния и мочевина. Их вносят со строгим соблюдением инструкции и ни в коем случае не превышают дозировку. Лучше всего такие средства использовать после дождя или после обильного полива голубики.

А вот чем голубику подкармливать нельзя, так это средствами, которые снижают кислотность почвы. К таким относят навоз, перегной, птичий помет и древесную золу. Если подкармливать ими ягоду, урожая можно не дождаться вообще.

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