Испортите урожай: что нельзя сажать рядом с брокколи

Выращивание брокколи может показаться простым делом, ведь это растение достаточно выносливое и вкусное. Однако, чтобы получить богатый урожай и обеспечить брокколи наилучшие условия для роста, важно правильно подобрать ее соседей по грядке.

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Некоторые растения могут негативно влиять на развитие брокколи, конкурируя за питательные вещества, затеняя ее или даже привлекая вредителей. Выбор правильных растений-компаньонов является ключевым для отпугивания вредителей, стимулирования роста, улучшения здоровья почвы и повышения доступности питательных веществ.

Поэтому, прежде чем высаживать брокколи, стоит узнать, каких растений лучше избегать рядом.

Что не надо сажать возле брокколи

Помидоры

Помидоры и брокколи имеют противоречивые требования к почве. Помидоры предпочитают слабокислую почву, тогда как брокколи лучше растет в нейтральной или слабощелочной среде. Кроме того, обе культуры требуют много питательных веществ, и если их выращивать вместе, они будут конкурировать за кальций и азот, что может привести к дефициту этих элементов в обоих растениях. По словам Анкита К. Сингха, доцента кафедры устойчивого сельского хозяйства в Университете штата Мэн, помидоры также могут затенять брокколи, ограничивая доступ солнечного света, необходимого для ее полноценного развития.

Клубника

Хотя клубника является любимой летней ягодой, ее стоит держать подальше от брокколи. Клубника может агрессивно распространяться, вытесняя брокколи и конкурируя за питательные вещества. Сингх отмечает, что клубника выделяет в почву соединения, которые могут подавлять рост брокколи, задерживая ее развитие. Кроме того, клубника привлекает таких вредителей, как тля и слизни, которые также охотно поедают брокколи, увеличивая риск заражения.

Фасоль

Эти виды фасоли известны своей способностью фиксировать азот в почве, что, безусловно, полезно для других растений, например, для листовой зелени. Однако для брокколи, по словам Сингха, это может иметь нежелательные последствия. Выращивание фасоли рядом с брокколи может привести к чрезмерному росту листьев брокколи, что уменьшает развитие съедобных головок. Также стволовая фасоль может активно ползти и разрастаться, затеняя брокколи и ограничивая ее доступ к солнечному свету.

Перец

В отличие от распространенного убеждения, что "противоположности притягиваются", в случае с перцами и брокколи это не работает. Перцы требуют значительно более теплых температур, тогда как брокколи лучше растет в прохладных условиях, что делает их несовместимыми с точки зрения вегетационного периода. Обе культуры также требуют много питательных веществ, что приводит к конкуренции за фосфор и калий. Еще одна причина, почему эти растения не являются хорошими соседями, заключается в том, что перцы и брокколи уязвимы к похожим вредителям, что увеличивает риск перекрестного заражения.

Капустные культуры

Не рекомендуется выращивать брокколи рядом с другими представителями семейства крестоцветных, такими как цветная капуста, обычная капуста, брюссельская капуста и кале. Эти растения конкурируют за одни и те же питательные вещества, что может истощить почву и подавлять их совместный рост. Кроме того, поскольку они принадлежат к одному семейству, они подвержены одинаковым вредителям и болезням, в частности капустным червецам и тле. По словам Сингха, совместное выращивание этих культур значительно повышает риск вспышек болезней, усложняя борьбу с вредителями.

Тыквы

Выращивание тыкв в одном ряду с брокколи или на одной поднятой грядке может иметь крайне негативные последствия для вашего урожая брокколи. Тыквы требуют огромного количества питательных веществ из почвы и имеют раскидистые лозы и листья, которые, скорее всего, полностью заглушат урожай брокколи. Если все же необходимо сажать тыквы рядом, Ниусма советует регулярно обрезать тыквенные лозы и листья, чтобы они не мешали брокколи получать солнечный свет. Дополнительно можно использовать внекорневую подкормку аминокислотами рыбы для компенсации питательных веществ, истощенных тыквой.

Подсолнухи

Сажать подсолнухи рядом с брокколи, как правило, не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, подсолнечники могут вырасти значительно выше брокколи (в два-пять раз), что потенциально может блокировать доступ солнечного света. Кроме того, подсолнечники требуют много питательных веществ, причем многих тех же, что и брокколи, что может привести к плохому росту обеих культур из-за конкуренции. Более того, подсолнухи привлекают птиц, которые могут нечаянно переносить тлю - распространенного вредителя, поражающего брокколи. По этим причинам лучше всего высаживать подсолнухи вдоль бордюра, на краю сада или в отдельном ряду на северной или западной стороне участка.

OBOZ.UA писал ранее об овощах, которые не стоит сажать в контейнерах.

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