Сразу в грунт: какие овощи не стоит сажать в контейнеры

Идея выращивать овощи в контейнерах кажется привлекательной: экономия пространства, удобство ухода и возможность садоводства даже в квартире или на балконе. Однако не все культуры хорошо чувствуют себя в ограниченном пространстве. Некоторые овощи имеют мощную корневую систему, значительные размеры или требуют стабильного микроклимата, который трудно обеспечить в горшках.

Видео дня

Именно поэтому эксперты советуют высаживать отдельные виды овощей исключительно в открытый грунт или на приподнятые грядки. Перед посадкой следует внимательно изучить потребности каждой культуры.

Тыквы

Тыква едва ли не самая требовательная к пространству. Она требует значительной площади для листьев, длинных плетей и крепкой корневой системы. Даже большие контейнеры не способны обеспечить полноценное питание, что приводит к низкому урожаю или отсутствию плодов. Кроме того, тыква нуждается в интенсивном поливе и регулярной подкормке.

Специалист Брук Эдмундс из Университета штата Орегон отметила: "Тыква быстро перерастает контейнер, а плоды просто не развиваются нормально".

Кукуруза

Эта высокая культура плохо чувствует себя в обособленных посадках, потому что опыляется ветром и требует массива растений рядом. В контейнерах кукуруза часто становится неустойчивой к ветру, а початки формируются некачественно или вообще не образуются.

"Для хорошего урожая кукурузы нужна плотная посадка на большой площади", – добавила Брук Эдмундс.

Морковь (длиннокорневые сорта)

Хотя короткие гибриды моркови подходят для контейнеров, длинные сорта быстро теряют форму. Стержневые корни деформируются или не развиваются полностью, что влияет на качество урожая.

Капустные (брокколи, цветная капуста)

Эти культуры имеют массивную корневую систему и большую зеленую массу. В контейнере им быстро становится тесно, а нестабильная температура субстрата негативно влияет на формирование кочанов. Особенно чувствительны брокколи и цветная капуста к перепадам температуры почвы, что характерно для горшков.

Артишоки

Несмотря на декоративность, артишоки – это крупные многолетние растения, которые быстро перерастают даже большие контейнеры. Обычно они достигают до 1,8 м в диаметре, что делает невозможным их полноценное выращивание в ограниченном пространстве.

Чеснок

Чеснок высаживают осенью, и он требует медленного, стабильного развития в течение зимнего периода. В контейнере это затруднено из-за риска загнивания. В открытом грунте чеснок лучше укореняется и выдерживает сезонные изменения температуры.

Индетерминантные помидоры

Эти сорта томатов продолжают расти на протяжении всего сезона, формируя длинные плети. Контейнеры не способны обеспечить им ни пространства, ни достаточного объема питательных веществ. В результате растение либо вянет, либо дает минимальный урожай.

Спаржа

Спаржа растет медленно, вертикально и долго, а для ежегодного сбора нужны развитые подземные структуры. В типичном контейнере для этого просто нет достаточно места, поэтому растение растет слабым, и урожайность низкая.

Сельдерей

Сельдерей требователен к влажности, солнечному свету и стабильному минеральному питанию. Это культура с длительным вегетационным периодом, и в контейнере ее сложно поддерживать в стабильном состоянии. Из-за этого сельдерей – один из самых капризных овощей для выращивания в горшках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти клубнику, у которой начали желтеть листья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.