Как спасти клубнику, у которой желтеют листья: простой способ

Сочная, сладкая и яркая – именно такой мы представляем идеальную клубнику на грядке. Но иногда вместо ожидаемых плодов появляются тревожные признаки – листья желтеют и скручиваются. Основной причиной пожелтения листьев клубники в весенне-летний период часто является недостаток магния в почве.

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Магний критически важен для нормального фотосинтеза и развития корневой системы, а его дефицит приводит к ослаблению растений и снижению урожайности. Детали рассказало издание Express.

Существует простой и доступный способ подкормить клубнику. Понадобится сульфат магния. Другие названия - эпсома или английская соль. Это природное удобрение не содержит вредного натрия, зато насыщено магнием и серой – двумя жизненно важными элементами для клубничных кустов.

Преимущества подкормки:

улучшает фотосинтез и окраску листьев;

стимулирует формирование более крупных и сочных ягод;

повышает устойчивость к засухе благодаря укреплению корней;

улучшает усвоение воды и питательных веществ.

Соль эпсома действует мягко, но эффективно, особенно в период цветения и формирования завязи, когда растение особенно чувствительно к недостатку магния.

Как правильно использовать

Растворите 1 столовую ложку соли эпсома в 4 литрах воды. Полейте клубнику этой смесью, увлажнив как почву, так и листья с обеих сторон. Подкармливайте раз в 4-6 недель, начиная с мая.

Не превышайте дозу и не используйте удобрение слишком часто. Избыток магния может нарушить баланс других микроэлементов.

Если клубника желтеет, стоит также проверить рН почвы (оптимальный - 5.5-6.5), избегать переувлажнения и проводить своевременное рыхление междурядий.

Также OBOZ.UA рассказывал, что в мае нужно обязательно сделать с клубникой после пересадки весной.

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