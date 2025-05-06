Что в мае нужно обязательно сделать с клубникой после пересадки весной после пересадки

Клубника требует внимательного ухода. В мае она переживает критический этап адаптации: формирует новые корни, впитывает питательные вещества и закладывает первые завязи. Именно поэтому этот месяц является определяющим.

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В этот период важно не упустить момент: каждое действие, от полива до мульчирования, влияет на урожай. Что именно нужно сделать с клубникой в мае – в материале OBOZ.UA.

Когда пересаживать клубнику

Оптимальный период для пересадки клубники весной – вторая половина апреля. В это время земля уже достаточно прогрета, а само растение входит в фазу активного роста. Благодаря благоприятным температурным условиям и усиленной работе корневой системы, клубничные кусты легко адаптируются на новом месте без лишнего стресса.

Чтобы сохранить высокую урожайность и качество ягод, клубничные насаждения рекомендуют обновлять каждые 3-4 года. В первую очередь стоит пересаживать старые кусты, которые долго росли на одном месте – они теряют силу, а урожаи с каждым годом уменьшаются. Регулярное обновление участка обеспечивает стабильный и обильный урожай.

Как выбрать кусты для пересадки

Перед тем как пересаживать клубнику, необходимо провести тщательный осмотр каждого растения. Кусты без молодых листьев имеют мертвую корневую систему - их следует исключить из пересадки. Также стоит отказаться от слабых и бледных экземпляров, поскольку они не смогут сформировать полноценный урожай.

Особое внимание обратите на признаки болезней: гниль, бурый налет у основания стебля, пятна или подозрительные образования. Такие кусты не только не приживутся, но и могут инфицировать здоровые растения. Для весенней пересадки выбирайте крепкие, жизнеспособные кусты с насыщенным цветом листьев - они быстрее укоренятся и дадут хороший результат уже в первый сезон.

Какой грунт лучше всего подходит для клубники

Клубника довольно неприхотлива к типу почвы и может расти как на легких песчаных, так и на более тяжелых глинистых землях. Однако основное требование – отсутствие застоя воды. Переувлажненная почва вызывает загнивание корней и болезненность плодов. Благоприятной средой для выращивания считается рыхлая, плодородная земля с достаточным содержанием гумуса, ведь именно такая почва обеспечивает кустам полноценное питание.

Что касается летней пересадки, то ее целесообразно проводить с последних чисел июня до начала осени. Если же пересадку отложить на позже, следует обязательно удалить первые цветки – это позволит растению направить силы на укоренение и наращивание зеленой массы, а не на формирование ягод в первый год.

Клубничные кусты способны плодоносить до пяти-шести лет, однако уже после двух сезонов их урожайность начинает снижаться.

Как правильно пересаживать клубнику

Прежде чем высаживать клубничные кусты, необходимо тщательно подготовить участок. Землю перекапывают, удаляя все многолетние сорняки, и обогащают ее органикой, в частности, хорошо перепревшим перегноем.

Кусты высаживают на расстоянии примерно 35 см друг от друга в ряды, которые следует разместить с междурядьями 70-75 см. Такой интервал способствует хорошей вентиляции, упрощает уход и уменьшает риск заболеваний. Если на участке есть птицы или грызуны, желательно установить защитную сетку – это убережет молодые насаждения от повреждений.

В мае, когда растения начинают активно развиваться, целесообразно замульчировать почву между кустами. Лучшим вариантом для этого считается ячменная солома. Она мягкая, хорошо удерживает влагу и препятствует росту сорняков.

Чтобы ускорить созревание урожая, особенно у сортов раннего срока, клубнику можно выращивать под прозрачными полиэтиленовыми укрытиями. Такой микроклимат позволяет собрать первые ягоды на 2-3 недели раньше и защищает растения от весенних холодов.

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