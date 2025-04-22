Какие растения отпугивают клещей: что посадить во дворе

Весна – это пора обновления и активного отдыха на открытом воздухе. Однако вместе с этим возрастает и риск встречи с клещами, которые могут переносить опасные болезни, в частности, болезнь Лайма.

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Чтобы обезопасить себя и свою семью, следует обратить внимание на естественные методы защиты. Один из таких способов – использование растений, которые отпугивают клещей. Доктор Нев Зубцевик, эксперт по профилактике клещевых инфекций и садовод, поделился, какие растения следует высадить на своем участке.

Боящиеся клещи

Среди наиболее эффективных растений – лаванда, которая славится своим приятным запахом. Но этот аромат привлекает только людей, тогда как для клещей он неприятен. Кроме эстетической пользы, лаванда также создает своеобразный защитный барьер для вашего сада.

Еще одно популярное растение – розмарин. Он не только обладает мощным ароматом, отталкивающим клещей, но и идеально подходит для кулинарии. То же можно сказать и о чесноке, запах которого также отпугивает вредителей. Его высадка по периметру участка может создать эффективный природный барьер.

Некоторые растения, которые мы привыкли считать исключительно декоративными, также могут оказаться в защите от клещей. Например, полынь с его горьким веществом абсентином не нравится ни клещам, ни животным, которые могут их переносить. Герань содержит мощный природный репеллент, хотя и нуждается в осторожном использовании в хозяйствах с домашними животными.

К эффективным средствам относится и мята. Ее сильный аромат отпугивает клещей, однако из-за склонности к распространению и разрастанию ее следует выращивать в горшках или отдельных контейнерах. Это поможет избежать хаоса на клумбе, сохраняя при этом защитный эффект.

Настоящей находкой для сада станут бархатцы и хризантемы. Первые легко выращивать, они яркие и веселого вида, а их аромат не нравится клещам. Хризантемы содержат природный инсектицид — пиретрины, действующие против многих видов насекомых. Оба растения придают яркости участку и усиливают естественную защиту.

Нельзя обойти вниманием лемонграсс, содержащий масло цитронелл — известное средство в борьбе с насекомыми. Его можно использовать не только в качестве защитного растения, но и в качестве кулинарной приправы или основы для чая. Таким образом, он приносит пользу и здоровью, и защите.

Доктор Зубцевик отмечает: хотя растения — действенный естественный метод профилактики, он должен быть частью более широкой стратегии. Важно поддерживать порядок на участке, использовать личные средства защиты и регулярно проверять себя после прогулок.

OBOZ.UA ранее писал, как уберечься от укусов клещей на природе.

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