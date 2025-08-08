Стюардесса назвала самые грязные места в самолете: лучше не мойте там руки

Бортпроводница, которая имеет пятилетний опыт полетов, воспользовалась социальными сетями, чтобы рассказать о "самых грязных частях" самолета, а ведь именно сейчас многие отдыхающие отправляются в летние путешествия.

Прежде всего, стюардесса Шер под ником в TikTok @cherdallas предостерегла туристов от мытья рук в туалете в самолете. По ее словам, от этого может быть больше вреда, чем пользы.

"Я много раз видела, как люди блевали в раковину в ванной комнате, но никогда не видела, чтобы эту раковину мыли или чистили", – сказала она.

Вода из раковины, которой вы моете руки, также грязная. Ее нельзя пить, потому что в ней много бактерий, поэтому мыть руки ею, видимо, тоже не очень хорошо.

Более того, бортпроводница рассказала, что шторы редко стирают, и она только один раз видела, как чистили сиденье унитаза.

Шер советует пассажирам не снимать обувь в течение всего полета, поскольку ковровое покрытие изобилует микробами и не требует надлежащей чистки между рейсами. "Извините заранее, если это вас возмутит в следующий раз, когда вы будете лететь, но каждый должен знать правду", – сказала она.

