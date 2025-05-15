Чем подкормить гортензии, чтобы иметь крупные цветы: необычный вариант

Гортензии могут похвастаться длительным цветением, а это означает, что они обеспечат вашему саду красивый вид в течение всех летних месяцев. Однако, садоводы могут обнаружить, что их кусты плохо цветут или не вырастают до желаемого размера.

Видео дня

К счастью, одна инфлюенсерка поделилась советами по выращиванию красивых кустов гортензии в своем палисаднике. Она рассказала, что использовала один ключевой ингредиент, который вызвал зависть у соседей к ее саду. "Друзья и семья всегда спрашивают меня, как мне удается выращивать такие большие гортензии", - сказала Стейси (@stacey.marie) в своем новом видео на TikTok.

По словам Стейси, секрет стимулирования роста гортензий заключается в использовании удобрения для помидоров: "Я начинаю подкармливать их удобрением для помидоров каждые две недели с марта".

Гортензия - это летний кустарник, известный своими привлекательными, красочными цветами. Они бывают разных цветов и даже могут менять цвет в зависимости от кислотности почвы, от белого до оттенков розового, голубого и фиолетового.

Те, что имеют синие цветы, как правило, растут в кислых почвах (с высоким уровнем доступного алюминия), сиреневые - в слабокислых или нейтральных условиях и розовые - в щелочных. Между тем сорта с белыми, красными и зелеными цветами остаются белыми или зелеными независимо от pH почвы.

Лучшее время для посадки гортензии - весна или осень. В идеале сажать куст в легкой тени, однако можно посадить его и на солнечном месте, если почва не слишком сухая летом.

Продолжайте регулярно поливать в течение первого вегетационного периода с весны до лета, когда не было значительных дождей или в течение семи-десяти дней. Даже взрослым растениям полив будет полезным в жаркие и засушливые периоды.

Если вы хотите иметь голубой цветок, можете использовать "составы для голубой окраски гортензий", содержащие сульфат алюминия. А если хотите получить красные или розовые цветы, зимой нанесите подкормку из молотого известняка или мела из расчета 75-100 г на квадратный метр.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где нельзя сажать гортензию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegramи Viber, чтобы быть в курсе последних событий.