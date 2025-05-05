Где нельзя сажать гортензию: советы для новичков

Гортензия – одно из популярных цветущих растений, которыми украшают сады. Ценят этот куст за то, что он имеет декоративный вид на протяжении всего сезона, а его цветение довольно продолжительное и устойчивое.

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Но для гортензии важно правильно выбрать место. На участках с неправильным грунтом или неподходящим режимом освещения вы не получите от растения яркие и пышные соцветия. OBOZ.UA узнавал, где не стоит сажать гортензии и как обеспечить им хорошие условия.

Качество почвы

Гортензия, особенно цветные сорта, не будет хорошо цвести на щелочных и нейтральных почвах. Это растение предпочитает кислую среду произростания. Только в таком случае куст вырастет большим и здоровым.

Если на вашем участке земля не обладает необходимыми качествами, вы можете подготовить ее к посадке гортензии соответствующим образом. Например, можно купить почвосмесь соответствующей кислотности и засыпать ее в лунку для посадки куста. Можно также подкислить землю, смешав ее с торфом в пропорции 1:1. После этого поддерживать состояние почвы помогут коллоидная селитра, сульфат аммония, сульфат железа или сернокислый калий.

Освещение

Кусты гортензии любят получать большое количество солнечного света. Только при таких условиях они развивают действительно крупные и сильные листья и выпускают пышные соцветия. Поэтому гортензии не следует сажать там, где они будут находиться в тени. Идеальным станет участок, где растение большую часть дня будет получать солнечный свет, но сможет также находиться в полутени.

Посадка

Сажать гортензию лучше в легкий, улучшенную песком или другим дренажным средством почву. На один квадратный метр участка понадобится 1-1,5 ведра песка. Глубина и диаметр посадочной ямы для гортензии зависят от размера саженца и плодородия почвы. Так для 4-5-летнего саженца глубина посадочной ямы должна быть 40-45 см, а ширина – 50-70 см. Молоденькие 1-2-летние саженцы сажают в яму размером 30х30 см. Если вы будете добавлять перед посадкой песок или торф, лучше сделать яму больше.

Сажают молодой куст гортензии вместе с комом земли, в которой растение находилось до этого. Это поможет ему прижиться на новом месте без стресса. После посадки нужно замульчировать приствольный круг. Для этого участок вокруг куста посыпают торфом, опилками или перепревшими листьями слоем около 7 см. Такая мульча защитит почву от пересыхания, убережет корни гортензии в жару и поможет поддержать соответствующий уровень кислотности.

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