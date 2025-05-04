Как спасти гортензии от вредителей: три важных шага

Гортензии – любимые цветы многих садоводов. Они – яркие, красочные и могут придать роскоши любому саду. Однако поддерживать их в хорошем состоянии иногда бывает сложно.

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Следуя нескольким простым правилам, вы можете попытаться обеспечить красоту ваших цветов год за годом. Так, британский эксперт по садоводству Дэвид Фрайер предложил несколько важных советов, пишет Express.

По словам Дэвида, здоровая, хорошо подкормленная вовремя политая гортензия – это ваша лучшая защита от вредителей и болезней. Однако эти растения могут стать жертвами нескольких распространенных проблем.

Вредители

Тля (зеленая мошка и белокрылка) процветает в теплую погоду, атакуя молодые растения. Чтобы сохранить их здоровыми, вам следует:

Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг растений.

Смыть легкие заражения струей воды.

Использовать домашнее инсектицидное мыло или завести естественных хищников, таких как божьи коровки.

Паутинный клещ высасывает влагу из листьев, что приводит к пожелтению, появлению тонкой паутины и задержке роста:

Сначала обратите внимание на повреждения – они часто прячутся под листвой.

Высокие температуры провоцируют заражение, поэтому опрыскивайте листья водой, чтобы они не перегревались.

Удаляйте растительные остатки, потому что яйца могут пережить зиму.

Улитки

Гортензии, особенно молодые побеги, являются любимым лакомством для улиток:

Убирайте остатки, чтобы уменьшить количество мест, где можно спрятаться.

Собирайте их вручную ночью, этот метод удивительно эффективен.

Если вы будете следовать этим советам по уходу, ваши гортензии будут процветать сезон за сезоном без необходимости агрессивных химикатов.

Чтобы они выглядели лучше, им нужны правильные условия, регулярный полив и надлежащая подкормка.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как заставить гортензии обильно зацвести.

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