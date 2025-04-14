Как заставить гортензии обильно зацвести: выполните 2-минутное задание

За гортензиями достаточно легко ухаживать, а яркие цветы разнообразных цветов делает их очень популярным садовым растением. Однако заставить гортензии зацвести иногда бывает достаточно затруднительно.

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Но есть одна простая задача, которую нужно выполнить с наступлением весны, чтобы летом любоваться красивыми цветами. Показывая в одном из своих видео довольно вялое и слабое с виду растение гортензии, эксперт, который может похвастаться более 40 000 подписчиков в TikTok, сказал: "Если прошлогодняя гортензия выглядит так, не паникуйте. Это вполне нормально".

Он говорит, что хитрый трюк заключается в обрезке и продемонстрировал, как именно это сделать.

Как правильно обрезать гортензию

Взяв один из старых цветков на растении, он объяснил, что нужно следовать за ним вниз по стеблю, пока не достигнете первой пары здоровых бутонов. Затем просто срежьте над ними, поскольку в этом году отсюда появятся новые цветы.

Он добавил: "Повторите это для всего растения, и все будет хорошо"

По словам эксперта, сейчас идеальное время года для этого. Садовник объяснил: "Я, как правило, делаю это в апреле, когда минует риск заморозков".

Гортензии, как правило, цветут в середине или конце лета, поэтому вы можете дать им наилучший шанс сделать это, обрезав свое растение сейчас и подготовив его к теплой погоде.

В это время вы также должны удалить любые истощающиеся слабые стебли или тянущиеся к земле. Это гарантирует, что ваше растение гортензии будет максимально сильным и здоровым.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как успешно вырастить гортензии из черенков.

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