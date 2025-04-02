Как успешно вырастить гортензии из черенков: есть один секрет

При правильном уходе гортензии можно быстро вернуть к жизни после долгой и холодной зимы.

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И, по мнению экспертов, есть один овощ, идеально подходящий для поддержки черенков гортензии. Речь идет об обычном картофеле. Стоит только вставить черенки цветов в картофель перед посадкой в почву, и это создаст стабильную среду и сохранит необходимую влагу, пишет OBOZ.UA.

Как размножить гортензии

Для этого метода возьмите картофелину среднего размера и отвертку или карандаш, чтобы проткнуть отверстие в картофелине, достаточно глубокий, чтобы конец стебля растения мог плотно прилегать.

Можно использовать черенки любого размера, но лучше всего, если стебель будет 15-25 сантиметров. Если стебли меньшего размера, измените размер картофеля соответственно.

Далее просто посадите картофель в хорошо дренированную почву, оставив видимым только срез. Храните почву влажной, но не заболоченной. Подождите несколько недель и попробуйте потянуть черенок, если вы почувствуете сопротивление, значит, образовались корни.

Когда образуются корни, вы можете пересадить новое растение в землю или в горшок. Некоторые садоводы хранят картофель и позволяют ему разложиться естественным путем, но черенки также можно удалить и посадить отдельно.

Помните, что ваше растение все еще будет молодым и уязвимым, поэтому внимательно следите за ним, особенно если будете высаживать на улице.

Картофель является эффективным вспомогательным средством для размножения, которое может увеличить уровень успешного выращивания, и он достаточно прост, чтобы садоводы могли экспериментировать с разными растениями, травами и цветами.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем лучше подпитывать гортензии.

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