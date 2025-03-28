Гортензии будут здоровее и ярче: используйте природное удобрение

Гортензии являются одними из самых популярных растений для выращивания в саду из-за того, что они неприхотливы в уходе, но вы можете дать им толчок для роста и цветения, используя натуральное удобрение.

Видео дня

Крис Стюарт, британский специалист по органическому садоводству, призвал садоводов посыпать апельсиновыми шкурками свои клумбы, пишет Express.

Гортензиям необходима слегка кислая почва, чтобы вырасти сильными и здоровыми, поэтому им полезны апельсиновые корки.

Если почва слишком щелочная, гортензии могут трудно поглощать питательные вещества, которые им нравятся, что может привести к замедленному росту, более мелким цветам и желтым листьям.

Апельсиновая кожура не только помогает почве, но и содержит небольшое количество калия, магния и кальция, которые являются важными питательными веществами для выращивания цветов. Они помогают растению сохранять больше энергии для выращивания более качественных цветов.

Как использовать апельсиновую кожуру в саду

Вы должны убедиться, что апельсиновые корки полностью высохли, прежде чем добавлять их в садовую почву, иначе они могут привлечь любых вредителей, любящих фрукты.

Все, что вам нужно сделать, это выложить апельсиновую кожуру на противень. Затем вы можете дать им высохнуть на солнце или медленно приготовить их в духовке.

После полного обезвоживания апельсиновой корки размельчите ее в мелкий порошок с помощью кофемолки или блендера.

Затем посыпьте приготовленный порошок или кусочки апельсиновой корки на почву. Смешайте их с удобрениями или компостом, если хотите, поскольку это поможет ускорить разложение и улучшит состояние почвы.

Хорошо полейте свои гортензии, и этой весной у них будут более крепкие цветы. Вам нужно подпитывать гортензии апельсиновой кожурой только раз в месяц, чтобы извлечь пользу, но будьте осторожны, чтобы не переборщить; иначе вы можете рисковать чрезмерно удобрить растение.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие сорта гортензии нужно обрезать в марте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.