Какие сорта гортензии нужно обрезать в марте, чтобы получить красивые цветы летом

Обрезка гортензий является неотъемлемой частью ухода за этим растением – и его нужно производить должным образом.

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Ли Бестолл, специалист по ландшафтному дизайну, управляющий каналом TikTok The Northern Designer, одному из своих видео рассказал, когда лучше это сделать. Он рекомендовал обрезку в начале года для нескольких различных сортов, таких как Limelight и Annabelle.

"На самом деле вы можете обращаться с ними достаточно жестоко – уменьшить их на достаточно большую часть прироста. Это потому, что они дают цветы на приросте этого года", - пояснил эксперт.

Ли рекомендует обрезать растение выше первой почки или узла. Он отметил важность выполнения чистого среза, чтобы растение потом снова отросло.

Гортензии – это разнообразная и увлекательная группа цветущих растений, известных своим ярким цветением и универсальностью в уходе. Гортензии принадлежат к роду из более чем 70 видов, преимущественно из Азии и Америки, с наибольшим разнообразием в Восточной Азии. Одной из привлекательных для садоводов черт этого растения является то, что они бывают разных форм. Это могут быть кустарники, небольшие деревья или ползучие лианы – некоторые виды достигают 30 метров в высоту.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подпитать гортензии в марте.

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