Чем подкормить гортензии, чтобы они цвели ярко синими цветами: натуральное удобрение

Гортензии – это замечательные растения, которые стоит посадить на клумбах, если вы хотите добавить ярких цветов.

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Эти цветы обычно распускаются в середине-конце лета и бывают различных цветов, но самые распространенные оттенки - синий, розовый, фиолетовый и белый. Эти растения необычны не только благодаря своим уникальным шарообразным головкам цветков, но и потому, что многие из них могут менять цвет, особенно сорт Гортензия крупнолистная, пишет OBOZ.UA.

Это отличная новость для садоводов, которые хотят добавить немного голубого в свой сад, поскольку этот цвет считается довольно труднодоступным в природе. Настоящие голубые цветы редко встречаются в природе, менее 10% цветущих растений имеют этот цвет, что делает гортензии особенными.

Гортензии могут менять цвет своих цветов в зависимости от уровня pH почвы, причем кислая почва дает синие и фиолетовые цветы, а щелочная – розовые или красные. Белые сорта гортензий обычно остаются белыми независимо от уровня pH почвы.

Поэтому, если вы хотите получить яркие голубые цветы в своем саду в течение лета, вы можете изменить pH почвы, чтобы сделать его более кислым для получения этого цвета. По словам экспертов по садоводству, добавление кофейной гущи в почву – один из способов достичь этого.

Кофейная гуща является кислой, поэтому она естественным образом снижает pH почвы, делая ее более кислой, что является ключом для появления синих цветов. Этот распространенный кухонный ингредиент также помогает сделать алюминий более доступным для поглощения гортензиями, что, в свою очередь, способствует появлению ярких синих цветов.

Когда ее добавляют в почву, кофейная гуща высвобождает азот и может немного снизить pH, способствуя появлению голубой окраски у таких сортов, как Гортензия крупнолистная.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что нельзя делать во время ухода за гортензиями.

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