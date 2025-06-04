Никогда не делайте эту ошибку, выращивая гортензии: совет для новичков

Гортензии – это листопадные морозостойкие кустарники с яркими соцветиями различных оттенков, включая белый, голубой и розовый.

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Существуют различные виды гортензий, такие как вьющиеся, мопхедные и кружевные, а также компактные сорта и те, что имеют махровые или двухцветные цветы. Считается, что гортензии "очень легко выращивать", но Лаура, которая ведет страницу для начинающих садоводов в TikTok, поделилась одной ошибкой, которую они постоянно делают.

Она продемонстрировала эту "ошибку новичка", посадив ряд гортензий в своем саду в одном и том же месте, и утверждала, что начинающие садоводы считают, что "ко всем гортензиям можно относиться одинаково". Лаура уточнила, что некоторым сортам "нужно больше солнца для цветения, тогда как другие предпочитают большую тень".

По ее словам, метельчатые гортензии лучше всего сажать на полностью солнечных участках, поскольку они являются "наиболее устойчивым к солнцу видом". Среди распространенных сортов, которые она перечислила, есть Limelights, Fire Light, Pinky Winky и Quick Fire.

Большинству гортензий нужен фильтрованный свет или несколько часов полного солнца, чтобы они хорошо цвели.

Лучшее место для посадки большинства гортензий - это место с хорошим дренажем, утренним солнцем и послеобеденной тенью. Большинство гортензий цветут весной и летом в зависимости от вашей зоны выращивания.

Рекомендуется выращивать их в горшках, чтобы украсить патио или балкон квартиры. Плетистые гортензии можно сажать, чтобы они "извивались по шпалере или забору", а более крупные сорта гортензий "можно использовать как живую изгородь или ширму для обеспечения приватности".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить гортензии, чтобы иметь живые цветы.

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