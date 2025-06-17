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Чем подкормить кабачки и тыквы в июне: урожай вас поразит

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
1,1 т.
Чем подкормить кабачки и тыквы в июне: урожай вас поразит

В июне кабачки и тыквы активно растут, формируют мощную зеленую массу, выпускают цветки и начинают закладывать первые плоды. Именно в этот период растения нуждаются в дополнительном питании, как минеральном, так и органическом.

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Правильно подобранная подкормка в июне не только стимулирует рост, но и обеспечит высокий, здоровый и вкусный урожай осенью. OBOZ.UA собрал лучшие варианты удобрений.

Почему важно подкармливать тыквенные в июне

Представители семейства тыквенных, к которым относятся и кабачки, и тыквы, имеют быстрый рост и крупные плоды, поэтому им нужно много питательных веществ. Если почва истощена или недостаточно плодородна, без дополнительных удобрений растения будут развиваться слабо, а плоды будут мелкими или их совсем не будет.

Особенно важны в июне калий, фосфор и азот – эти элементы отвечают за рост побегов, развитие корневой системы, обильное цветение и формирование плодов.

Минеральные удобрения: быстрый эффект

Для подкормки тыкв и кабачков в июне стоит выбирать комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием калия, фосфора и магния. Такие смеси обеспечивают рост зеленой массы, активизируют образование цветков и завязей, а также способствуют равномерному созреванию плодов.

Минеральные удобрения следует разводить согласно инструкции производителя. Обязательно следует вносить их по влажной почве после дождя или полива, чтобы избежать ожогов корней.

Чем подкормить кабачки и тыквы в июне: урожай вас поразит

Природный источник минералов

Если вы ищете натуральное и доступное удобрение, древесная зола станет отличным выбором. Она содержит калий, фосфор, кальций и микроэлементы, которые хорошо усваиваются корнями и положительно влияют на цветение и плодоношение.

Для приготовления жидкой подкормки залейте 1 стакан золы 1 литром горячей воды, дайте настояться сутки, а затем разведите в соотношении 1:10 с водой перед поливом. Такой настой не только питает, но и отпугивает часть вредителей.

Органические удобрения

Органика – основа здоровой почвы и растений. В июне идеально подходят такие подкормки:

  • Птичий помет. Это мощное удобрение, которое быстро действует, но требует правильного приготовления. Разведите 2-3 кг помета в 10 л воды, настаивайте под крышкой 7 дней, после чего перед использованием обязательно разбавьте в соотношении 1:10.
  • Травяной настой. Это универсальное летнее удобрение, насыщающее почву азотом и микроэлементами. В ведро наложите свежей измельченной травы (крапива, клевер, одуванчик) на 2/3 объема, залейте водой и оставьте настаиваться на 10 дней на солнечном месте. Перед поливом разводите в пропорции 1:10.
  • Компостная вытяжка. Если у вас есть зрелый компост, из него можно сделать жидкое удобрение: залейте компост водой (1:2), настаиваете 3-4 дня, процеживаете и поливаете растения раз в неделю.

Подкармливать растения во время цветения азотом не стоит, это может вызвать рост только зеленой массы в ущерб плодам.

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