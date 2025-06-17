Чем подкормить кабачки и тыквы в июне: урожай вас поразит

В июне кабачки и тыквы активно растут, формируют мощную зеленую массу, выпускают цветки и начинают закладывать первые плоды. Именно в этот период растения нуждаются в дополнительном питании, как минеральном, так и органическом.

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Правильно подобранная подкормка в июне не только стимулирует рост, но и обеспечит высокий, здоровый и вкусный урожай осенью. OBOZ.UA собрал лучшие варианты удобрений.

Почему важно подкармливать тыквенные в июне

Представители семейства тыквенных, к которым относятся и кабачки, и тыквы, имеют быстрый рост и крупные плоды, поэтому им нужно много питательных веществ. Если почва истощена или недостаточно плодородна, без дополнительных удобрений растения будут развиваться слабо, а плоды будут мелкими или их совсем не будет.

Особенно важны в июне калий, фосфор и азот – эти элементы отвечают за рост побегов, развитие корневой системы, обильное цветение и формирование плодов.

Минеральные удобрения: быстрый эффект

Для подкормки тыкв и кабачков в июне стоит выбирать комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием калия, фосфора и магния. Такие смеси обеспечивают рост зеленой массы, активизируют образование цветков и завязей, а также способствуют равномерному созреванию плодов.

Минеральные удобрения следует разводить согласно инструкции производителя. Обязательно следует вносить их по влажной почве после дождя или полива, чтобы избежать ожогов корней.

Природный источник минералов

Если вы ищете натуральное и доступное удобрение, древесная зола станет отличным выбором. Она содержит калий, фосфор, кальций и микроэлементы, которые хорошо усваиваются корнями и положительно влияют на цветение и плодоношение.

Для приготовления жидкой подкормки залейте 1 стакан золы 1 литром горячей воды, дайте настояться сутки, а затем разведите в соотношении 1:10 с водой перед поливом. Такой настой не только питает, но и отпугивает часть вредителей.

Органические удобрения

Органика – основа здоровой почвы и растений. В июне идеально подходят такие подкормки:

Птичий помет. Это мощное удобрение, которое быстро действует, но требует правильного приготовления. Разведите 2-3 кг помета в 10 л воды, настаивайте под крышкой 7 дней, после чего перед использованием обязательно разбавьте в соотношении 1:10.

Травяной настой. Это универсальное летнее удобрение, насыщающее почву азотом и микроэлементами. В ведро наложите свежей измельченной травы (крапива, клевер, одуванчик) на 2/3 объема, залейте водой и оставьте настаиваться на 10 дней на солнечном месте. Перед поливом разводите в пропорции 1:10.

Компостная вытяжка. Если у вас есть зрелый компост, из него можно сделать жидкое удобрение: залейте компост водой (1:2), настаиваете 3-4 дня, процеживаете и поливаете растения раз в неделю.

Подкармливать растения во время цветения азотом не стоит, это может вызвать рост только зеленой массы в ущерб плодам.

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